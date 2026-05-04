Asamblea Majorera tacha de hipocrecia la actitud de la Autoridad Portuaria con Agadir

Hipocrecia e incoherencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, doble rasero con las islas no capitalinas, intereses del sector primario, o demonización de asociaciones agrícolas, Cabildo de Gran Canaria o del propio Gobierno canario con la ruta marítima de Puerto del Rosario-Tarfaya. Así considera Asamblea Majorera-CC el anuncio de la presidenta de la Autoridad Portuaria provincial (AP), Beatriz Calzada, sobre la necesidad de consolidar una conexión directa con la ciudad marroquí de Agadir.

Asamblea Majorera (AM) ha salido en tromba a criticar el posicionamiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con respecto al interés de la ruta marítima entre la localidad marroquí de Agadir con el muelle de La Luz, mientras consideran que no se ha apostado desde el ámbito institucional por la conexión entre Puerto del Rosario y Tarfaya, una línea que lleva años esperando por su reanudación después del naufragio del buque Assalama, siniestro ocurrido el 30 de abril de 2008.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, realizó el anuncio de la conexión entre Agadir y Gran Canaria durante la reciente visita de una delegación de la región marroquí de Souss-Massa para establecer puntos de apoyo, en la que afirmó la necesidad de consolidar una conexión directa con esta ciudad marroquí para reducir en torno a día y medio la llegada de mercancía desde Marruecos.

«El silencio ante el anuncio del nuevo enlace entre Gran Canaria y Marruecos, evidencia el doble rasero con el que se trató la conexión entre Tarfaya y Puerto del Rosario», señalan desde Asamblea Majorera. Además, añaden que desde la citada formación política «ya advertimos de que estas críticas respondían a intereses de intermediarios y a la intención de seguir impulsando líneas hacia Gran Canaria».

En este contexto, AM-CC subrayan que asociaciones como ASAGA y COAG Canarias, así como algunas instituciones, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria o la propia Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, «demonizaron la reapertura de la ruta marítima con Tarfaya, mientras que ahora guardan silencio ante la posible puesta en marcha de una línea que conecte el puerto de Agadir con el muelle de La Luz». También, aseguran que «estas entidades promovieron la idea de que la existencia de una línea que conectara Fuerteventura con el continente africano supondría un riesgo irreversible para el sector primario de Canarias. Sin embargo, este nuevo anuncio no ha destapado ni alertas del sector primario ante el riesgo de introducción de plagas, ni preocupación por la competencia de productos agrícolas marroquíes».

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Para la citada formación política, existe un evidente desequilibrio de criterio en función de la isla afectada por estas conexiones. Recuerdan que, cuando se impulsaba la línea con Tarfaya, se desató una fuerte oposición acompañada de una notable presión social y política que terminó propiciando el bloqueo de la ruta marítima. “Sin embargo, ahora parece que esta nueva línea Agadir-Las Palmas no entraña ningún riesgo, sino que se presenta como una oportunidad estratégica».