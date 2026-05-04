Piden penas de hasta 17 años para una banda de narcotraficantes de Fuerteventura

La Fiscalía pide penas que suman hasta 17 años de prisión para los presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en Fuerteventura y que operó al menos entre febrero de 2018 y enero de 2019, en un macrojuicio que comenzará este martes en la Audiencia de Las Palmas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, este grupo delictivo cometió diversos hechos delictivos en el periodo de actividad conocido de la organización, básicamente transacciones de droga en distintos puntos de la geografía insular, todos ellos organizados y coordinados por la organización.

La acusación se formula contra 13 personas, de las cuales diez entiende Fiscalía que conformaban la organización criminal propiamente dicha, y para quienes interesa penas de nueve años de prisión por un delito de tráfico de drogas de notoria importancia, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y de ocho años de cárcel por el de constituir, organizar y coordinar una asociación criminal.

Multas de 660.500 euros

Además de las penas de prisión, a estas personas se les pide condena a multas de 660.500 euros -cada una- por la actividad ilícita que desarrollaban.

A las otras tres personas se las acusa de un delito de tráfico de drogas de notoria importancia, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que se piden seis años de cárcel, y de otro de cooperación con organización criminal por el que solicitan tres años de prisión.

Fue el 14 de febrero de 2018 cuando agentes de la autoridad incautaron por primera vez sustancia estupefaciente vendida por integrantes de esta organización criminal a terceros que se encargaban de su posterior distribución por la isla de Fuerteventura.

Transacciones interceptadas

En aquella ocasión, uno de los miembros de la entidad criminal entregó a otro de los procesados 20 envoltorios que contenían casi 200 gramos de cocaína que hubieran tenido un valor en el mercado ilícito de 8.500 euros.

Desde ese momento, las autoridades interceptaron otras transacciones de miembros de esta misma entidad en los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2018.

Entradas y registros

En esa última ocasión, el 10 de diciembre, los agentes decomisaron 33 envoltorios que contenían algo más de 400 gramos de cocaína que llevaba encima uno de los integrantes de la organización con intención de distribuirlos por la isla, y que habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de 23.675 euros.

Tras sorprender a los ahora procesados en estas distintas operaciones de compraventa de droga, el 10 de enero de 2019 se practicaron, a instancias de la autoridad judicial competente, varias entradas y registros en los domicilios de los integrantes de esta asociación ilícita.

En ellos, se decomisaron distintas cantidades de droga, fundamentalmente cocaína, ya preparadas para su distribución, así como ingredientes para el proceso de creación de la droga.

Cantidades decomisadas

Igualmente, los agentes se incautaron de distintos instrumentos para el corte, medida y pesaje de la sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, varios terminales móviles y diversos automóviles que los procesados habían adquirido, presuntamente, gracias al tráfico de drogas.

Por estos hechos, serán ahora juzgados por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas en una vista que arrancará este martes y que se prevé que extienda hasta mediados de junio.