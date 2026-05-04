Puerto del Rosario busca locales vacíos para reactivar el comercio

El Ayuntamiento capitalino ha puesto en marcha una nueva acción dirigida directamente a propietarios y propietarias de locales vacíos en las zonas comerciales abiertas del municipio, con el objetivo de facilitar su alquiler y devolver actividad a estos espacios.

A través del proyecto de Comercio Inteligente, y en colaboración con la empresa adjudicataria se está trabajando en la localización de locales sin uso para ofrecerles un paquete de impulso totalmente gratuito que incluye mejora de imagen, rotulación y su incorporación a un directorio web donde podrán ser visibles para posibles inquilinos.

La iniciativa está pensada para quienes tienen un local cerrado valorando ponerlo en alquiler, ofreciéndoles herramientas concretas para hacerlo más atractivo y competitivo en el mercado. Además, se plantean ideas de negocio adaptadas a cada espacio, lo que facilita que futuros emprendedores puedan visualizar su uso desde el primer momento.

El alcalde portuense, David de Vera, ha señalado respecto al principal objetivo de esta novedosa iniciativa que «lo que buscamos es activar esos locales que hoy están cerrados y convertirlos en oportunidades reales». Además, añadió que «estamos facilitando a los propietarios un apoyo directo, sin coste, para que puedan alquilar sus espacios con más facilidad y garantías».

Por su parte, la responsable municipal de Comercio, Tacoremi Gutiérrez, ha explicado que «queremos que cualquier persona que tenga un local vacío sepa que puede contar con este proyecto. Les ayudamos a mejorar su imagen, les damos visibilidad en una web específica y, en definitiva, les ponemos más fácil encontrar inquilinos».

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Para la citada edil, el objetivo del proyecto «supone una herramienta útil y muy concreta”.