Una banda de narcotraficantes de Fuerteventura acepta condenas de hasta dos años y 9 meses de cárcel

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado este martes a penas que van desde un año y 11 meses hasta dos años y nueve meses de cárcel a los integrantes de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en Fuerteventura y que operó, al menos, entre febrero de 2018 y enero de 2019. El tribunal dictó una sentencia a viva voz después de que los 13 acusados reconociesen los hechos al comienzo del juicio, que estaba previsto que se extendiese hasta mediados de junio.

Ninguno de los condenados tiene antecedentes penales y, a la vista de que las penas para siete de ellos se sitúan por debajo de los dos años de prisión, el magistrado presidente, Emilio Moya, accedió a suspender dichas medidas privativas de libertad. La situación personal de los otros seis encausados será resuelta en sentencia, pues la fiscal reclamó que cumplan la pena prevista.

La diferencia de las condenas se debe al papel que les atribuye el Ministerio Público a cada uno de los implicados en la trama. Entiende que seis de ellos desempeñaron funciones esenciales para favorecer las actividades de tráfico de drogas y les pide un año y nueve meses de cárcel con multa de 55.000 euros por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y de un año por constituir, organizar y coordinar una asociación criminal. Estos integrantes son Cristian M. S., Elvis A. R., Oliver R. V., Alexander S. B., Luis Miguel D. C. y Sharmi Rafael P. C.

Transacciones interceptadas

Por otra parte, la Fiscalía considera que el resto de acusados son autores de un delito de tráfico de drogas en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por los que impone un año y dos meses de cárcel y multas que van desde 1.100 hasta 30.000 euros; así como cooperadores con una organización criminal, por lo que asumirán nueve meses de cárcel. Se trata de Ana Bienvenida P. F., Michael José S., Darcia R. G., Manuel Emilio M. C., Robin R. C., Meredith C. S. y Carlos Arturo P. P.

Los agentes incautaron por primera vez sustancias estupefacientes vendidas por integrantes de la organización criminal a terceros que se ocupaban de distribuirla en distintos puntos de la isla de Fuerteventura el 14 de febrero de 2018. La primera transacción que presenciaron fue cuando uno de los miembros de la banda entregó 20 envoltorios con casi 200 gramos de cocaína, que hubieran alcanzado un valor de 8.500 euros, a otros de los encausados.

Entradas y registros

A partir de ese momento, los investigadores interceptaron otros intercambios por parte de los miembros de la banda en los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de ese mismo año.

Después de intervenir en los distintos movimientos de compraventa, la autoridad judicial autorizó las órdenes de entrada y registro en los domicilios de los acusados, que se practicaron el 10 de enero. Fruto de esta intervención, se decomisaron distintas cantidades de droga, en su mayor parte cocaína, que ya estaban preparadas para su distribución en el mercado ilícito.

De la misma forma, los investigadores incautaron varios instrumentos para el corte, medida y pesaje de las sustancias, así como dinero en efectivo, terminales móviles y diversos automóviles que supuestamente adquirieron con las ganancias obtenidas por esta actividad.