Fuerteventura celebra este mes 40 eventos para realzar la canariedad
‘Mayo 100% Canarias’ recoge actividades que ponen el foco en las tradiciones y la identidad majorera y culmina con el Gran Baile de Taifas
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura, pone en marcha la programación Mayo 100% Canarias, con más de 40 eventos y actividades dirigidas a todos los públicos. La programación finalizará con uno de los actos más representativos, el Gran Baile de Taifas, que se celebrará el 29 de mayo en el recinto ferial de Puerto del Rosario
La programación incluye actividades de distinta índole, abarcando disciplinas como música, danza, teatro, exposiciones, literatura, conferencias sobre identidad canaria y otros espectáculos. Un programa de actividades muy extenso, durante todo el mes de mayo, abarcando sus diferentes servicios como Patrimonio Cultural, Centro Bibliotecario Insular, Centro de Arte Juan Ismael, Museos de Fuerteventura, Museo Arqueológico o el Centro Bibliotecario Insular. Los actos cuentan, asimismo, con la colaboración del Gobierno de Canarias.
Para Lola García, presidenta insular, «con esta programación celebramos Canarias desde lo que somos: desde nuestra identidad, tradiciones y nuestra forma de entender esta tierra, dando continuidad al trabajo que venimos impulsando desde el Cabildo para reforzar aquello que nos define e identifica». Por su parte, el consejero insular de Cultura, Rayco León, valoró la importancia de resaltar « la canariedad en todas sus formas, no sólo desde la tradición, sino también desde la modernidad con actividades para todos los públicos y realzando a las compañías, creadores y expertos canarios en diferentes ámbitos».
Una parte de la programación corresponde al patrimonio, desde el proyecto El Alma de la Isla, con rutas teatralizadas para conocer los valores patrimoniales, espacios de reflexión y el debate sobre el proceso participativo para la rehabilitación y uso de las Casas de La Florida, entre otros. Además, se llevararán a cabo acciones con escolares para acercarles diferentes elementos de la identidad canaria, a través de Museos de Fuerteventura con visitas al Centro de Interpretación Batallas del Cuchillete y Tamasite, Poblado de la Atalayita y Ecomuseo La Alcogida.
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