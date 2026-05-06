Muere el periodista Santiago Travieso, referente de la radio en Fuerteventura
El conocido comunicador ha fallecido este miércoles
El conocido periodista Santiago Travieso ha fallecido este miércoles en Fuerteventura, profesional, sobre todo, de la radio.
El destacado comunicador ejerció su labor en la isla majorera y en Gran Canaria.
El Cabildo de Fuerteventura destaca que la isla "despide a una de las voces más reconocibles y respetadas".
Condolencias del Cabildo de Fuerteventura
La Corporación Insular majorera ha expresado sus condolencias a su familia, amigos y compañeros de Radio Sintonía.
"Se nos va un referente indiscutible que ha marcado el pulso de la radio, la vida política y social de nuestra isla durante más de 30 años", subraya el Cabildo.
Habrá ampliación.
- Dos acidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave
- Última hora del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar a los contagiados en Cabo Verde sin escala en las islas
- La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria dimite tras recurrir el acuerdo horario del cuerpo
- Hemos vivido una nueva etapa Covid': Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios
- La convivencia se rompe en una plaza de Las Alcaravaneras: denuncias vecinales, sinhogarismo y deterioro
- El asador de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria: ideal para los amantes de la carne a la brasa
- Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius
- Operación «histórica» contra el narco cerca de Canarias: Los tripulantes del ‘Arconian’ llevaban un arsenal de guerra para evitar vuelcos