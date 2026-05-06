Muere el periodista Santiago Travieso, referente de la radio en Fuerteventura

El conocido periodista Santiago Travieso ha fallecido este miércoles en Fuerteventura, profesional, sobre todo, de la radio.

El destacado comunicador ejerció su labor en la isla majorera y en Gran Canaria.

El Cabildo de Fuerteventura destaca que la isla "despide a una de las voces más reconocibles y respetadas".

Condolencias del Cabildo de Fuerteventura

La Corporación Insular majorera ha expresado sus condolencias a su familia, amigos y compañeros de Radio Sintonía.

"Se nos va un referente indiscutible que ha marcado el pulso de la radio, la vida política y social de nuestra isla durante más de 30 años", subraya el Cabildo.

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