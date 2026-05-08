El desguace de la central del Charco de Puerto del Rosario evidencia su final

El desmantelamiento de la central térmica de El Charco comienza a tomar cuerpo, mientras que la demanda histórica de los vecinos del popular barrio comienza a ver la luz después del desmontaje de una de las turbinas. Todo apunta que hasta 2030 no cerrará sus puertas esta central eléctrica,una vez que los nuevos grupos de energía distribuidos por Fuerteventura entren en funcionamiento.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, asistió al inicio de la desactivación de la infraestructura energética. Zapata calificó la iniciativa como «un hito histórico para el barrio, para el municipio y para toda la isla de Fuerteventura».

Además, añadió que «no hablamos de promesas, hablamos de hechos: empieza a desmontarse una instalación que demasiado tiempo estuvo en pleno entorno urbano de Puerto del Rosario».

El proceso de desmantelamiento de la turbina ya ha completado su primera fase, que incluye tanto la potencia como el alternador, teniendo programada su conclusión antes del final de año.

Durante su visita, Hernández Zapata recordó que el cierre de Las Salinas está garantizado gracias al resultado del procedimiento de concurrencia competitiva, que permitirá sustituir infraestructuras obsoletas por otras más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales del sistema eléctrico de la isla de Fuerteventura.

El consejero incide en que Fuerteventura se encuentra en riesgo energético con un déficit estimado de 50 MW

«La retirada de esta turbina es un primer paso firme y real al que seguirá el desmantelamiento definitivo de la central, gracias a la estrategia que ha seguido este Gobierno», afirmó el consejero, que puntualizó que fue el Ejecutivo canario quien en sus alegaciones le solicitó al Ministerio la no renovación de estas instalaciones, en un planteamiento llevado a cabo de manera conjunta con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura.

El consejero recordó que, de forma paralela, mientras avanzan los proyectos necesarios para la renovación del sistema energético insular en el largo plazo, el Gobierno de Canarias continúa avanzando el concurso de emergencia, con el objetivo de «garantizar el suministro energético en Fuerteventura, especialmente en un contexto de déficit estructural de potencia que afecta a la isla».

El responsable regional de Transición Ecológica incidió en que Fuerteventura se encuentra en situación de emergencia energética, con un déficit estimado de 50 MW, «lo que hace imprescindible seguir incorporando soluciones de respaldo que permitan dar seguridad al sistema mientras avanzamos hacia un modelo energético más sostenible liderado por las energías renovables».

Por último, Zapata reafirmó que el objetivo del Gobierno de Canarias es «cerrar una etapa marcada por infraestructuras obsoletas y abrir otra basada en más seguridad, más eficiencia y más renovables, sin renunciar a garantizar en todo momento el suministro eléctrico que necesita la isla».

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Durante las últimas semanas hubo fuertes críticas de CC a la política energética del Gobierno denunciando una imposición energética por el Gobierno central y regional para trasladar la central a otros barrios de la capital.