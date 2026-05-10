Feria insular de Artesanía
Papá, ¿qué es un tofio?
Fuerteventura consolida, un año más, su posición como referente de la artesanía en Canarias. Los más de 200 artesanos llegados desde todas las islas, la cuarentena de oficios tradicionales y los miles de visitantes avalan el éxito de una cita que ya es imprescindible en el calendario cultural del Archipiélago.
M. R. P.
Fuerteventura tiene la mejor feria de Artesanía de Canarias. Esto lo demuestra los más de 200 artesanos procedentes de todas las islas del Archipiélago con una cuarentena de oficios y miles de visitantes en el pueblo de Antigua. Una edición más, el casco urbano del citado pueblo se ha convertido en una cita imprescindible de la artesanía en Canarias. El Ayuntamiento de Antigua, el colectivo Fundación Mafasca y el Cabildo majorero han vuelto a lograr un importante éxito en esta nueva edición.
Con numerosos stand ubicados en las calles centrales del pueblo y una zona dedicada a los productos Km 0, los visitantes a la feria pudieron comprobar la calidad del recinto gracias a la empresa Droben Events, que resultó adjudicataria de los servicios de montaje y auxiliare.
Una de las jornadas más importantes de este evento se localiza en la asistencia de los estudiantes de toda la isla, donde los jóvenes pueden disfrutar de la cultura tradicional canaria a través de la artesanía y distintos oficios. Varios de los pequeños se enfrentaron por primera vez con piezas de artesanía desconocidas para ellos y no dudaron en preguntar a profesores y padres el uso de determinados elementos tradicionales, como los tofios, el bernegal, las pintas o los zurrones, entre otros.
La Feria Insular de Artesanía acoge en la carpa institucional la representación de todos los ayuntamientos de la isla, los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, así como la exposición de la Asociación de Artesanos Creativos de la isla.
El alcalde de Antigua, Matías Peña García, agradeció la participación de los ayuntamientos y cabildos , así como felicitó el resultado de los trabajos expuestos, artesanías y oficios referentes en cada municipio o isla.
Por su parte, la presidenta insular, Lola García, con respecto al inventariado del artista ebanista Pepe Melián, que « «el objetivo es poner en valor la figura del artesano majorero José Melián, que durante tantos años ha sabido combinar la sabiduría tradicional con la creatividad para dar lugar a piezas únicas de gran belleza».
La jornada de hoy, al margen de la entrega del premio insular de Artesanía al artesano joyero Bernhard Glauser, se localiza en la actuación de grupo palmero Taburiente.
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