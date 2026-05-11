Expertos abordan los desafíos de las Reservas de la Biosfera de las Islas

La isla de Fuerteventura acoge este martes el primer Encuentro de los Consejos Científicos de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias para compartir conocimiento multidisciplinar, favorecer el asesoramiento especializado y reforzar los canales de cooperación en un momento trascendental para el Archipiélago ante los retos y desafíos compartidos por las Islas para la próxima década.

Unos 40 expertos, científicos y académicos mantendrán una jornada de trabajo durante la mañana, promovida por la Consejeria de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y las Reservas de la Biosfera del Archipiélago y participarán por la tarde en un encuentro de divulgación abierto al público en el Palacio de Formación y Congresos, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Los interesados pueden inscribirse en https://forms.gle/NUJmPQyFnjqmEo9i6 . Esta jornada abierta al público pretende ser una oportunidad para acercar a la ciudadanía el conocimiento científico sobre el territorio y la biodiversidad canarias, los retos en gobernanza, conservación, desarrollo socioeconómico y sostenibilidad, así como posibles soluciones que se plantean a algunos de los desafíos de las Islas, consolidando el papel de las Reservas de la Biosfera como espacios claves para un futuro mas sostenible.

La consejera de la Reserva de la Biosfera en el Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, da la bienvenida a la Isla a este encuentro subrayando la importancia de que las Administraciones Públicas cuenten con asesoramiento científico, académico y técnico antes de adoptar decisiones relevantes que afecten al territorio, la sociedad o la economía, y muy especialmente a la hora de afrontar los serios desafíos del cambio climático, el equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza o la recuperación y revalorización de los espacios naturales.

El Plan de Acción de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, aprobado en septiembre de 2025, identifica como prioridades clave el fortalecimiento de la gobernanza, la dinamización de los consejos científicos y de participación, la mejora de la coordinación entre administraciones, el impulso de acciones de divulgación y capacitación y el desarrollo de estrategias comunes en ámbitos como la educación ambiental, la adaptación al cambio climático, la custodia del territorio o la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

La celebración de este encuentro responde a una necesidad estratégica: consolidar una Red más cohesionada y con mayor capacidad técnica en un archipiélago donde conviven modelos de gestión, capacidades institucionales y realidades socioambientales diversas.

En el año 2009, apunta Figueroa, la sociedad majorera apostó de manera firme y unánime por la declaración de la Isla como Reserva de la Biosfera, entrando a formar parte de ese distinguido grupo de lugares del planeta que asumen que hay que establecer un equilibrio entre el desarrollo social y económico y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

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Este martes, 17 años después y a pesar de las muchas tensiones y desequilibrios el Cabildo de Fuerteventura mantiene su compromiso, con la vista puesta en el futuro, y a pesar de la incertidumbre y las muchas amenazas que acechan, señala Figueroa, quien espera una jornada de interés y conocimiento.