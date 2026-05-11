Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero Hantavirus en CanariasParricidio en FuerteventuraTemeridad en AgaeteAbandono animal en GuanartemeTráfico de drogas en Gran CanariaBOE
instagramlinkedin

El Kanka llega por primera vez a Fuerteventura con su “Gira La Calma”

El cantautor malagueño actuará el 15 de mayo, a las 20:30 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, con entradas desde 30 euros

El cantante malagueño &quot;El Kanka&quot;, durante un concierto.

El cantante malagueño "El Kanka", durante un concierto. / rafa alcaide / EFE

Mar Molina

El Kanka actuará por primera vez en Fuerteventura el próximo 15 de mayo de 2026, a las 20:30 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. La cita forma parte de su “Gira La Calma”, una nueva etapa musical en la que el artista malagueño combina sus canciones más conocidas con los temas de su trabajo más reciente.

El concierto se presenta como una oportunidad especial para el público majorero y para los seguidores del cantautor en Canarias. El Kanka llevará a la isla un directo cercano, participativo y cargado de complicidad, una de las señas de identidad que ha marcado su trayectoria sobre los escenarios.

Noticias relacionadas

Las entradas para el concierto de El Kanka en Fuerteventura tienen un precio desde 30 euros y el espectáculo cuenta con una duración aproximada de 90 minutos, según la información publicada por la plataforma de venta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents