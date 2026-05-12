La Guardia Civil investiga la captura ilegal de un atún rojo de 126 kilos en Fuerteventura: las multas pueden llegar a 300.000 euros

La captura ilegal de un ejemplar de atún rojo de más de 126 kilos en Fuerteventura ha vuelto a poner el foco sobre el control de la pesca marítima en Canarias y las estrictas limitaciones que existen para proteger una de las especies más valiosas y vigiladas del Atlántico y el Mediterráneo.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, en el marco de un operativo preventivo desarrollado en la costa este de la isla majorera. El dispositivo terminó con la intervención de un gran ejemplar de Thunnus thynnus, además de la apertura de varios expedientes sancionadores por presuntas infracciones graves en materia pesquera.

Según informó la Benemérita, los hechos se remontan al pasado 18 de abril, cuando los agentes observaron un vehículo todoterreno circulando por una pista de tierra de difícil acceso cercana al litoral. La presencia del coche en una zona apartada llamó la atención de los efectivos, que decidieron interceptarlo para identificar a sus ocupantes y comprobar qué actividad realizaban en el lugar.

Durante la inspección del todoterreno, los agentes localizaron diversos fragmentos de gran tamaño correspondientes a un ejemplar de atún rojo recientemente despiezado. Junto a la carne también aparecieron herramientas profesionales de corte y distintos utensilios vinculados con actividades de pesca de altura.

La Guardia Civil señala que los propios ocupantes reconocieron haber capturado el animal pocas horas antes. Sin embargo, no pudieron acreditar en ese momento la autorización obligatoria para la pesca recreativa de esta especie, cuya captura está sometida a controles especialmente estrictos tanto a nivel nacional como internacional.

El atún rojo es una especie sometida a un sistema de regulación muy exigente debido a décadas de sobreexplotación. Las cuotas, temporadas autorizadas y modalidades de captura están limitadas con el objetivo de garantizar la recuperación y sostenibilidad de las poblaciones marinas.

Sospechas de comercialización ilegal

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores son los indicios de un posible destino comercial de la captura. La legislación española prohíbe expresamente la venta de pescado procedente de la pesca recreativa, una práctica considerada especialmente grave por las autoridades.

Los investigadores consideran que la cantidad intervenida, el estado del ejemplar y los medios hallados podrían apuntar a una posible introducción del pescado en canales de venta irregulares. Esto supone no solo una infracción administrativa, sino también un riesgo para la salud pública al tratarse de un producto sin trazabilidad sanitaria oficial ni controles reglamentarios.

La ausencia de documentación que certifique el origen legal del pescado impide garantizar aspectos esenciales relacionados con la cadena alimentaria, la conservación y las condiciones de manipulación del producto.

Más de 126 kilos de pescado intervenido

Tras la intervención, el atún rojo fue trasladado a dependencias oficiales para realizar el pesaje reglamentario. El resultado confirmó un peso total de 126,15 kilogramos.

El ejemplar permanece ahora bajo custodia administrativa mientras las autoridades competentes determinan tanto el destino final de la mercancía como la posible cuantía de las sanciones derivadas del expediente abierto.

La operación concluyó además con la notificación de nueve infracciones administrativas relacionadas con la normativa de pesca marítima y protección de recursos marinos.