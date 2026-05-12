La red de Reservas de la Biosfera refuerza su coordinación científica

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias celebró este martes en Puerto del Rosario el I Encuentro Regional de los Consejos Científicos de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. La cita ha permitido reforzar la coordinación interinsular, el intercambio técnico y científico y la cooperación entre las siete Reservas de la Biosfera del Archipiélago.

La jornada, enmarcada en el primer Plan de Acción de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, se estructuró en dos sesiones: una técnica por la mañana en el Centro Insular de Juventud y otra abierta al público por la tarde en el Palacio de Formación y Congresos, ambas con amplia participación de personal técnico, comunidad científica e instituciones públicas.

El director general de Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, destacó que las Reservas de la Biosfera son espacios estratégicos para un modelo de desarrollo equilibrado que integre conservación del patrimonio natural y bienestar social y económico. Subrayó que este encuentro refuerza la cooperación entre islas, el intercambio de conocimiento y la capacidad de respuesta ante retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la sostenibilidad del territorio. Añadió que la participación científica y ciudadana es clave para una gestión más rigurosa y conectada con la realidad de cada reserva.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, resaltó la importancia de la coordinación entre islas para proteger la biodiversidad y avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo y conservación. También participó Marisa Tejedor, del Comité Científico del programa MaB de la Unesco, aportando la visión científica internacional.

Canarias cuenta con siete Reservas de la Biosfera: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, El Hierro, Gran Canaria y el Macizo de Anaga, integradas en una red internacional que exige planificación, evaluación y cooperación continua.

La sesión de la mañana reunió a consejos científicos y equipos técnicos para abordar la gobernanza, la conservación y el desarrollo socioeconómico, consolidando un foro estable de cooperación científica entre islas. Por la tarde, la jornada abierta permitió compartir con la ciudadanía los principales retos en conservación, sostenibilidad y patrimonio.

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Este encuentro regional se enmarca en el trabajo de la Oficina Técnica de Apoyo a la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, orientada a mejorar la coordinación y eficacia de la red.