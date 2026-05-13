El Cotillo contará con un hotel boutique de 14 habitaciones

Montebalito ha proyectado el desarrollo de un hotel boutique de 14 habitaciones en El Cotillo, dentro de su apuesta por reforzar su presencia en el Archipiélago canario.

La promotora explica que el establecimiento contará restaurante, piscina, solarium y rooftop, y se ubicará en la zona de la Playa del Muelle Chico, uno de los espacios más representativos del municipio de La Oliva, informa Europa Press.

La propuesta hotelera apostará por un concepto boutique cuidado al detalle, donde la arquitectura, la ubicación y la experiencia del huésped convivirán en equilibrio con el entorno natural y el carácter singular de El Cotillo.

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La compañía señala la ubicación estratégica del proyecto, que se situará a pocos kilómetros de Corralejo, uno de los principales polos turísticos de Canarias.