El Gobierno de Canarias destina cinco millones para mejorar el suministro de agua
La inversión permitirá comprar material para modernizar la infraestructura hidráulica Se prevé usar los en desaladoras y estaciones de bombeo
El Gobierno de Canarias destina más de cinco millones de euros a la adquisición de material para modernizar las infraestructuras de abastecimiento de agua en Fuerteventura, desde los pozos de captación de agua de mar hasta las estaciones de bombeo y distribución.
El consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, visitó las instalaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), acompañado por la presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero de Aguas, Adargoma Hernández. Allí comprobaron el material adquirido para actualizar progresivamente distintos elementos del ciclo integral del agua en la Isla.
Miranda destacó el trabajo realizado por el Cabildo para revertir la situación de emergencia hídrica registrada en 2023, marcada por la sequía y el deterioro de las infraestructuras. La subvención fue concedida a finales de 2024 y permitió al Cabildo licitar durante 2025 el suministro de equipos y materiales que ya están disponibles en la Isla, informa Efe.
La actuación contempla la incorporación progresiva de estos recursos a las plantas desaladoras de Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Corralejo, así como a las estaciones de bombeo de la red de distribución. Además, se sustituirán membranas de ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua desalada y aumentar la capacidad de producción.
El proyecto también incluye cuadros eléctricos y piezas especiales para facilitar la sustitución inmediata de elementos averiados y garantizar un suministro más eficiente y estable a largo plazo.
Manuel Miranda subrayó la necesidad de seguir impulsando inversiones para asegurar el abastecimiento de agua en las próximas décadas y destacó el trabajo conjunto entre administraciones, incluyendo el futuro proyecto de la desaladora del sur de la Isla.
Por su parte, Lola García señaló que la mejora del abastecimiento no solo depende de nuevas infraestructuras hidráulicas, sino también de la renovación de medios técnicos y del apoyo al personal del CAAF.
Por último, Adargoma Hernández agradeció la coordinación mantenida con el Gobierno de Canarias para seguir mejorando el sistema hidráulico insular.
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