Bebe celebra en Fuerteventura los 20 años de Pafuera Telarañas con Festival Mar Abierto 2026

Bebe volverá a Canarias en 2026 con una de las giras más especiales de su carrera. La cantante y compositora actuará el próximo 23 de mayo a las 20:00 horas en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, dentro de la programación de la 20ª edición de Festival Mar Abierto. Las entradas tienen un precio de 40 euros.

La artista ha decidido ampliar a 2026 la gira conmemorativa de los veinte años de Pafuera Telarañas, el disco que marcó un antes y un después en la música española de principios de los 2000 y que convirtió a Bebe en una de las voces más reconocibles del panorama nacional e internacional.

El concierto en Fuerteventura será una oportunidad para revivir en directo algunas de las canciones más emblemáticas de aquel trabajo, temas que todavía hoy mantienen vigencia por sus mensajes sociales y emocionales. La gira, además, contará con la banda completa acompañando a la cantante en un espectáculo concebido como un homenaje a uno de los discos más influyentes de su generación.

Cartel del concierto de Bebe en Fuerteventura. / La Provincia

Un disco que cambió la carrera de Bebe

Publicado en 2004, Pafuera Telarañas fue el álbum debut de Bebe y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical. Producido por Carlos Jean, el trabajo mezcló sonidos de pop, flamenco, rock y canción de autor con letras cargadas de sensibilidad, denuncia social y reivindicación femenina.

Noticias relacionadas

El impacto fue inmediato. Canciones como “Malo”, convertida en un himno contra la violencia de género, o “Ella”, dedicada a la libertad y la autoestima de la mujer, sonaron de manera constante en radios y televisiones de España y Latinoamérica. A ellas se sumaron otros temas muy populares como “Siempre me quedará”, “Con mis manos”, “Ska de la tierra” o “Como los olivos”.