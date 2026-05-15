Puerto del Rosario edita una guía para ayudar a víctimas de delitos de odio

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario presentó ayer una guía práctica para víctimas de delitos de odio por LGTBIfobia para ofrecer orientación, apoyo y herramientas útiles a las personas que sufran agresiones, amenazas o situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.‬

El material, elaborado en colaboración con Altihay Fuerteventura Colectivo LGTBI+ y simpatizantes de Canarias y con la participación de la Policía Local de Puerto del Rosario, explica de forma sencilla cómo identificar un delito de odio, qué pasos seguir para interponer una denuncia, qué documentación puede aportarse y cuáles son los derechos de las víctimas durante el proceso, informa el Consistorio en un comunicado.‬

Durante la presentación, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destaca la importancia de que las administraciones públicas «pongan a disposición de la ciudadanía herramientas útiles, accesibles y cercanas para combatir cualquier forma de discriminación». Asimismo, señala que «ninguna persona debe sentirse sola o desprotegida ante una agresión o situación de odio por ser quien es» por lo que «esta guía nace precisamente para informar, acompañar y facilitar el acceso a recursos y apoyo».‬

Por su parte, la concejala de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Tacoremi Gutiérrez, subraya que el tríptico «pretende romper el silencio y el miedo que muchas veces acompaña a este tipo de situaciones». La edila explica que «hay personas que desconocen que determinadas amenazas, insultos o agresiones constituyen delitos de odio y que tienen derecho a denunciar y a recibir protección».‬

Orientación y apoyo‬

Por su parte, la presidenta de Altihay Fuerteventura, Carla Soto, valora positivamente esta iniciativa conjunta entre administración pública y colectivos y recuerda que «muchas víctimas no saben cómo actuar o a dónde acudir tras sufrir una agresión LGTBIfóbica». En este sentido, indica que «este material ayuda a visibilizar recursos existentes y a transmitir un mensaje importante: las víctimas no están solas y existen colectivos y profesionales preparados para acompañarlas».‬

El subinspector de la Policía Local, Sergio Cerdeña, recuerda que el tríptico incluye recomendaciones prácticas sobre cómo formalizar la denuncia y qué elementos pueden facilitar la investigación. La guía editada también incorpora información sobre asistencia y apoyo a través de Altihay Fuerteventura, así como los derechos de las víctimas en el ámbito judicial y administrativo. ‬

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