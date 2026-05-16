Luis Abaroa Garro: «La Casa Winter ha sido un imán para la ficción y rumores, se ha publicado un relato que ofende a Jandía»

En ‘Gustav Winter, con otra luz. Tomo IV (1945-1950)’ , que presenta en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas el 20 de mayo, afirma que unas fotos tomadas por B-17 de EEUU en 1945 rompen los falso mitos.

Afirma que las fotos aéreas demuestran que la Casa Winter no existía en 1945. ¿Qué muestran exactamente esas imágenes?

Las fotos aéreas de la época son clarísimas: en 1945 no existía la Casa Winter de Cofete. El terreno aparece apenas virgen, un primer movimiento de tierra del solar y sin rastro de una pista de aterrizaje o de cualquier infraestructura vinculada a actividad aeronáutica en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de eso, la Casa Winter ha generado una enorme cantidad de mitos. ¿Cómo se ha construido esa leyenda?

Durante décadas, la Casa Winter ha sido un imán para la ficción, rumores y desinformación. Se ha publicado un relato paralelo que ofende a la población de Jandía y a su historia, una leyenda tan persistente que debe considerarse patrimonio material e inmaterial.

¿Qué sabemos realmente sobre el origen de la construcción?

En 1983, Alberto Langenbacher, encargado de Winter, explicó que la casa se proyectó para disponer de un lugar de reunión acorde al plan que Gustavo Winter impulsaba desde 1937 y recibir a los socios del proyecto. Algunos de ellos visitaron Jandía en 1938 y fueron alojados en limpias pero humildes chozas. Quedó claro que era necesario construir una vivienda adecuada.

En su investigación menciona que en 1942 hubo una intervención del Ejército español. ¿Qué ocurrió exactamente?

En 1942 se abandonaron los primeros movimientos en el terreno, justo cuando desde Alemania llegó la orden de cerrar el suministro económico para el proyecto de Jandía. En ese periodo, y por sospechas de los consulados ingleses, el Ejército español envió un tribunal militar a Jandía. El informe fue claro: en 1942 las construcciones coinciden con las fotos. Los ingleses, que habían informado de una piscifactoría como lo más extraño observado, mantuvieron aun así la duda.

A pesar de esos informes oficiales, la leyenda creció durante décadas. ¿Cómo se explica esa persistencia?

El común de los mortales nunca ha tenido acceso a estos documentos sino a las especulaciones de la leyenda que impacta mucho más, y la repetición acrítica de rumores alimentaron un relato paralelo que terminó imponiéndose. Nada de eso aparece en informes españoles, alemanes, británicos o estadounidenses.

¿Y qué muestran las fuentes gráficas y testimonios locales sobre el estado de la construcción?

Las fotos aéreas y los documentos gráficos de Winter muestran que la edificación de la casa grande de Cofete- solo era un desmonte abandonado en 1942. Los residentes de Jandía que transitaban la zona entre 1942 y 1946-47 lo recuerdan así. Winter estuvo fuera entre 1941 y 1947, lo que también contribuyó a que el edificio no avanzara.

Entonces, ¿cómo encaja la leyenda en su investigación?

Cualquier intento de relacionar la Casa Winter terminada con la guerra mundial pertenece a la historia-ficción. Pero esa leyenda ha sido el motor de la investigación.

En 1945, Estados Unidos sobrevuela Canarias con su fuerza aérea. ¿Con qué objetivo?

Hoy, la situación geopólìtica generada por Estados Unidos concede al contenido de esta entrevista un grado sumo de actualidad en tanto en cuanto se trata de una operación de la fuerza aérea norteamericana que como es costumbre histórica USA comenzó sin autorización del gobierno español y que obligó a negociaciones que fueron embrión de los acuerdos de establecimientos de bases en España en 1953. Bajo el pretexto de la Guerra Fría, Estados Unidos sobrevolaba Canarias para completar la operación Casey Jones, un gigantesco proyecto de reproducción cartográfica de Europa y el norte de África. El área asignada a Canarias en estos vuelos era la “25A”y Baleares la 31.

Durante décadas se afirmó que esos vuelos no cubrieron Canarias ni Baleares. ¿Qué le llevó a sospechar que era incorrecto?

Esa versión se repitió en estudios universitarios sin cuestionarla. Sin embargo, la investigación encontró indicios que contradecían esa idea: fichas de vuelo y documentos estadounidenses descatalogados que apuntaban directamente a la presencia de los B-17 sobre la península de Jandía en 1945, otras más técnicas con mapas grafométricosy cuadrículas de vuelo. La ficha estaba datada el 26 de septiembre de 1945. La bibliografía española situaba el límite de la operación fuera de Canarias y Baleares, aquellas fichas no encajaban con la versión oficial.

¿Fue fácil acceder a las imágenes originales?

En absoluto. El Archivo Nacional estadounidense custodia los archivos y delega la reproducción de imágenes en agentes externos bajo pago. Durante ocho años recurrí a agentes distintos para obtener las fotografías originales. La insistencia se mantuvo gracias al hallazgo del libro Post-Hostilities aerialmaping, de Robert Boyd. Fue clave. Confirma que los pilotos de la operación sobrevolaron Canarias y describe con detalle las dificultades atmosféricas encontradas. Es testimonio directo que coincidía con las fichas de vuelo localizadas. Ese cruce de fuentes me dio la certeza de que debía existir material fotográfico de las Islas. El momento decisivo llegó cuando uno de los agentes localizó las latas de Cofete y la Punta de Jandía y escaneó los puntos señalados. Me envió varias fotografías correspondientes a dos fechas: el 8 de septiembre -con las nubes mencionadas en el libro- y el 26 de septiembre de 1945. En ese instante, la ficha inicial cobró sentido: pertenecía exactamente al vuelo que el agente había reproducido . Significó cerrar un círculo histórico. Las imágenes confirmaban que los aviones B-17 estadounidenses cubrieron la zona 25A, Canary Islands, y alcanzaron el 99% de la cobertura prevista antes de finalizar 1946. Ese material forma parte de mis libros Gustav Winter, con otra luz. Tomo IV (1945-1950) y Cuando se hizo la Casa Winter. Pero, sobre todo, aporta pruebas sólidas que desmontan décadas de versiones erróneas.

Después de este proceso, ¿qué concluye de su investigación sobre los vuelos estadounidenses?

La conclusión es clara: los aviones estadounidenses fotografiaron Canarias en 1945. Y el mito de la casa Winter puede pasar a una nueva fase sin el ruido acostumbrado. La total coincidencia de referencias en cada prueba hallada es garantía de autenticidad. Hemos aportadoimágenes urbanas de islas capitalinas y de Baleares del vuelo en las instituciones pertinentes para su evaluación.

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¿Por qué no están disponibles en la Fototeca Nacional?

Una gran pregunta. Hoy, debe recurrirse a agentes privados sobre costes elevados; situación que contrasta con el principio de acceso público al patrimonio documental y acuerdos históricos contraídos -se debía entregar gratis una copia al país sobrevolado-. No hay razón técnica, se han obviado al no ser entregadas por los norteamericanos. Este complemento regional es un derecho para la comunidad científica y ciudadanía. Por eso animo a las universidades canarias e instituciones patrimoniales a impulsar la normalización de esta cartografía aérea. Corrige un vacío histórico, aporta nueva vía de investigación sobre el territorio, memoria y patrimonio de Canarias, para comprender mejor nuestro pasado reciente y en nuestro caso desmontar mitos incrustados que distorsionan la historia de Jandía y de la Casa Winter.