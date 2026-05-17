El Cuchillete tendrá dos paradas de guaguas tras 20 años de espera

Uno de los principales problemas de Fuerteventura se localiza en el transporte público y la vivienda, entre otros, sin olvidar el descontrol territorial. El transporte público lleva tiempo recibiendo fuertes críticas de los usuarios ante el mal estado o inexistencia de paradas de guaguas, limpieza de los vehículos o el retraso en la renovación de los bonos, entre otras cuestiones.‬

El Cabildo de Fuerteventura ha tardado casi 20 años en poner una parada de guagua en el polígono industrial El Cuchillete, en las cercanías de Gran Tarajal, que a pesar de ser una zona frecuentada diariamente por numerosos trabajadores y clientes no disponían de este espacio. Si estos debían desplazarse en transporte público tenían que apearse de la guagua a un kilómetro de distancia, pues la parada se localiza frente al Punto Limpio y al depósito municipal del Ayuntamiento de Tuineje. Debían dirigirse a la zona comercial caminando por la carretera FV-4, que no cuenta con arcén con el riesgo de poner en peligro su vida y de sufrir un atropello por tratarse de una vía de mucho tránsito y, que además, confluye con la carretera FV-2 en dirección a la localidad turística de Morro Jable.‬

Tras la denuncia publicada por LA PROVINCIA / DLP , el 25 de mayo de 2024, donde los trabajadores de la citada zona industrial alertaban del peligro que sufrían por la falta de una parada en su zona de trabajo, el Cabildo está a punto de culminar la obra del nuevo apeadero.‬

Imagen de la página del periódico LA PROVINCIA / DLP de fecha de 25 de mayo de 2024 sobre la denuncia de los transeúntes. / La Provincia

Además, se da la circunstancia que los trabajadores propusieron en su denuncia la mejor alternativa: «La nueva parada debería estar frente a la nave de los Bomberos del Cabildo de Fuerteventura. Así no tendríamos que caminar por la carretera, sino que esta nueva ubicación nos permite acceder directamente al polígono industrial sin ningún riesgo ni peligro». Dicho y hecho.... el nuevo apeadero se ha construido siguiendo la alternativa de los denunciantes. Sin embargo, trabajadores y clientes de la citada zona industrial alertan de otro peligro que debe ser resuelto con todas las garantías de seguridad.‬

Los operarios que lleguen del norte no tendrán problemas porque la guagua se detiene a pie del polígono industrial. Frente a esta nueva parada se encuentra señalizada otro apeadero para los viajeros que se desplacen desde Gran Tarajal o Las Playitas, que «deberán cruzar la carretera general, con el consiguiente riesgo, para adentrarse en la zona industrial», denuncian los afectados. Ante esta situación, reclaman «la instalación den un paso de peatones o semáforos de control de tráfico, como los que existen en varias localidades de la Isla por donde discurre una carretera principal, caso de Tiscamanita, Antigua, Ampuyenta o Casillas del Ángel, entre otras».‬

Trabajadores y clientes reclaman un paso de peatones y semáforos de control de tráfico en la carretera por seguridad

Los trabajadores y clientes del polígono industrial de El Cuchillete, que denunciaron en su día la inseguridad vial que sufrían, señalaron que «agradecen al Cabildo su implicación para tratar de solucionar el riesgo que sufrían con la ubicación de las nuevas paradas, aunque todavía no han entrado en funcionamiento». ‬

Asamblea Majorera-CC también ha mostrado su preocupación por el transporte insular. ‬

En uno de sus órganos políticos, no en vano la Consejería insular de Transportes se encuentra en manos del consejero nacionalista Luis González, donde se debatió la necesidad de mejorar el servicio de transporte de guaguas, especialmente en las horas de mayor demanda e incidieron en la necesidad de equipar las paradas de marquesinas o zonas de refugio.‬

A las quejas y críticas sobre la gestión del transporte insular se han sumado varias organizaciones políticas, entre ellas, el Partido Popular (PP), que ha puesto en entredicho la gestión del transporte, el pésimo estado de la Estación de Guaguas en la capital de la Isla o paradas en mal estado, entre otras cuestiones.‬

El polígono El Cuchillete es la zona industrial más importante del municipio de Tuineje y de la zona sur de la Isla. Se comenzó a construir en 1989 y culminó la fase de obras en 2008. En el mismo se asientan numerosas empresas de todos los ámbitos de la actividad económica en Fuerteventura.‬

Sin embargo, esta zona ha estado inmersa en asuntos judiciales, puesto que dos alcaldes nacionalistas en el Ayuntamiento de Tuineje, Salvador Delgado y Gonzalo Báez, fueron inhabilitados por la Justicia por haber concedido licencias de primera ocupación para las naves que alberga este polígono con informes jurídicos y técnicos desfavorables. ‬

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El primero de ellos fue condenado a un año y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación, mientras que el segundo a ocho meses de prisión y ocho de inhabilitación.