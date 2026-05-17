Hallan cinco cachorros vivos y cuatro muertos en un contenedor de ropa en Fuerteventura

Un nuevo caso de presunto maltrato y abandono animal ha conmocionado a la isla de Fuerteventura después de que efectivos de emergencias localizaran varios cachorros dentro de un contenedor de ropa en la zona de Parque Holandés, en el municipio de La Oliva.

Según informó CN8 Noticias Canarias, los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, cuando efectivos del cuerpo de Bomberos de La Oliva y agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras recibir un aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias alertando de la posible presencia de animales en peligro en el interior de un contenedor destinado a ropa y calzado usado.

Bomberos forzaron el contenedor ante la gravedad de la situación

Tras llegar al lugar y comprobar la posible existencia de animales atrapados, los bomberos procedieron a abrir el contenedor debido a la urgencia de la situación.

En el interior localizaron a nueve cachorros de corta edad en condiciones extremas. Cuatro de ellos ya habían fallecido dentro de una bolsa, mientras que otros cinco permanecían con vida, aunque uno de los animales se encontraba en estado agonizante en el momento del rescate.

La escena generó una profunda conmoción entre los efectivos desplazados y entre los vecinos de la zona, que siguieron con preocupación el operativo desarrollado en Parque Holandés.

Los cachorros supervivientes recibieron atención urgente

Los cinco perros que lograron sobrevivir fueron rescatados inmediatamente y trasladados para recibir atención veterinaria y cuidados especializados.