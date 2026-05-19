La mataperra de La Oliva

La crueldad humana no tiene límites. Nueve cachorros de tan sólo un día de vida fueron arrojados a un contenedor de ropa de segunda mano en el pueblo de Parque Holandés, en el municipio de La Oliva. Cuatro de ellos se encontraban muertos cuando se abrió el depósito y cinco se encontraban vivos, aunque uno agonizando. Las investigaciones policiales posteriores permitieron localizar a una mujer como presunta autora de este delito de bienestar animal, a la que se le incautó a la madre de los cachorros que fue trasladada hasta el Albergue Municipal de La Oliva donde se encuentra junto a los pequeños sobrevivientes.

Una vecina que caminaba el pasado domingo junto al contenedor de ropa oyó unos gemidos de unas crías pero no podía acceder a ellos. Ante esta situación puso los hechos en conocimiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias que activó la Policía Local y Bomberos de La Oliva, que junto al personal del Albergue Municipal, hicieron acto de presencia en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, los bomberos procedieron al forzamiento y apertura de la puerta del contenedor y se encontraron con una imagen dantesca. En su interior, localizan dentro de una bolsa de plástico de una superficie comercial a nueve cachorros de los que cuatro se encontraban muertos y cinco vivos, aunque uno en estado crítico. Los sobrevivientes fueron trasladados al Albergue municipal.

De los nueve cachorros arrojados en el contenedor, 4 estaban muertos y el resto vivos

« En estos momentos, tanto la mamá como sus bebés se encuentran a salvo en el Albergue. La madre es una perrita extremadamente cariñosa y noble con todas las personas», explicaron en sus redes sociales desde el Albergue Municipal. Además, añadieron que «sin embargo, el Albergue no es el lugar más adecuado para que una mamá con recién nacidos pueda estar tranquila y recuperarse, por lo que necesitamos con urgencia una casa de acogida temporal para esta familia. Nosotros nos haremos cargo de todos los gastos veterinarios y de manutención».

Varios de los canes bebes estaban muertos. / La Provincia

Por su parte, los bomberos agradecieron « la colaboración desinteresada de la Clínica Veterinaria Jameos en Lanzarote, cuyos consejos y guía fueron fundamentales para lograr salvar al cachorro» También, añadieron que abandonar a seres vivos dentro de contenedores no es solo un acto de crueldad extrema, sino un delito penado por la ley. Si no puedes cuidar de un animal contacta con el Centro de Protección de Animales La Oliva».

Identificada

La colaboración ciudadana fue determinante para que agentes de la Policía Local pudieran identificar a una mujer como presunta autora de haber arrojado a los cachorros al interior del contenedor. Además, pudieron comprobar como en el domicilio se encontraba una perra con síntomas de haber parido recientemente y todavía con algunos de los recién nacidos. Ante ellos, a parte de levantar el correspondientes atestado policial para su remisión al Juzgado, trasladaron a la perra madre al Albergue para que estuviera con sus hijos.

Los vecinos de Parque Holandés estudian personarse como acusación particular

Los vecinos de Parque Holandés estudian presentarse como acusación particular en este caso , así como organizar una concentración ante este caso de maltrato animal, pues el pasado miércoles una gata recibió varios disparos con un arma de balines.