Más de 200 estudiantes de Fuerteventura participan en la feria del Emprendimiento

Difundir la cultura emprendedora desde una perspectiva inclusiva y cooperativa, promoviendo conductas de colaboración, coordinación, superación de conflictos y asunción de responsabilidades. Este es el principal objetivo de la Feria de Cooperativas de Enseñar para Emprender que se celebró este miércoles en Puerto del Rosario.

Un total de quince cooperativas escolares, dirigidas por 235 estudiantes y 22 docentes, participaron en el citado evento, un **programa educativo** que ya va por su decimocuarta edición gracias a la gestión de las Fundaciones de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) y que cuenta con la financiación de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo y la colaboración de Cajasiete.

Enseñar para Emprender es una iniciativa que nace con el objetivo de difundir la cultura emprendedora desde una perspectiva inclusiva y cooperativa, promoviendo conductas de colaboración, coordinación, superación de conflictos y asunción de responsabilidades.

En la feria se pudo comprobar el resultado final de la labor que durante el curso escolar ha realizado los estudiantes participantes: desde simular la creación y gestión de un proyecto empresarial hasta la venta de sus productos y servicios en los puestos instalados este miércoles en la calle Primero de Mayo de la capital majorera.

Durante la inauguración estuvieron presentes el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez; el consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández; la concejala de Desarrollo Local de Puerto del Rosario, Érica González, y el director de la oficina de Cajasiete en Puerto del Rosario, David Jubera.

Rodríguez explicó que, « a través del proyecto Enseñar para Emprender, la Consejería de Turismo y Empleo hace llegar a los estudiantes de todos los niveles educativos la idea del emprendimiento de una manera divertida y entretenida».

Por su parte, Adargoma Hernández, valoró la implicación de los centros majoreros « que tanto trabajan por el emprendimiento escolar y por realzar valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo»..

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El propósito fundamental de este proyecto no es otro que acercar el modelo económico a las aulas, incentivando valores como el trabajo en equipo y la sostenibilidad en el propio entorno.