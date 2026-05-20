La Cámara de Comercio acercará sus servicios al sur de Fuerteventura

La Cámara de Comercio insular y el Ayuntamiento de Pájara firmaron este miércoles un convenio de colaboración para la puesta en marcha de una antena cameral en la localidad, con el objetivo de acercar los servicios empresariales al sur de la isla.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y el presidente de la Cámara de Comercio majorera, Juan Jesús Rodríguez. Al acto también asistió Juan José Viera, concejal municipal de Comercio.

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