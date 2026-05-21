El Cabildo de Fuerteventura destina más de 2 millone para recuperar al sector primario

Doble insularidad, encarecimiento de la alimentación del ganado, competencia desleal, incremento de los costes de producción, invasión del suelo rústico y problemas con la ordenación del territorio, entre otras, son algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector primario majorero.

Ante esta situación, el Cabildo de Fuerteventura ha mejorado las bases reguladoras de las ayudas que concede al citado sector, con el objetivo de adaptarlas a sus necesidades y llegar al mayor número posible de profesionales del campo y el mar.

De esta manera, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha modificado las bases de la presente convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva, una modificación que ha sido aprobada, por unanimidad, ayer en el transcurso de un pleno de la Corporación insular.

A juicio de la presidenta insular, Lola García, establecer mecanismos de apoyo al sector primario «es fundamental para garantizar la competitividad de la actividad ganadera, agrícola y pesquera, que juega un papel clave en la economía majorera».

Por este motivo, «la presente convocatoria de ayudas asciende a más de 2 millones de euros, dirigidos a la recuperación de un sector que sufre importantes limitaciones como la doble insularidad o el incremento de los costes de producción», aseguró García. Además, añadió que « estas limitaciones, se ven acrecentadas, aún más si cabe, en el actual contexto de crisis internacional».

Una vez modificadas las bases, anunció la presidenta majorera, «pasarán a exposición pública, esperando poder convocar las ayudas, previsiblemente, antes del verano de 2026».

Según detalló el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, «las nuevas bases han sido trabajadas de la mano del sector, que nos han trasladado sus demandas. Con la modificación de las bases, se mejoran los requisitos a la hora de acceder a las ayudas, especialmente las que se dirigen a gastos inventariables y proyectos de inversión». También, agregó que «de este modo, las ayudas amplían su alcance a pequeñas y medianas explotaciones, y se incrementa su límite máximo hasta los 40.000 euros, mejorando la competitividad y trabajo diario de las explotaciones y profesionales».

Noticias relacionadas

El apoyo del Cabildo al sector primario, «viene acompañado, además, por la promoción del producto local y la formación del sector para favorecer el relevo generacional», concluyó Pérez.