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El Patronato de Turismo de Fuerteventura apuesta por el sector de congresos y eventos

La isla apuesta por el turismo de alto valor que contribuya a la diversificación y sostenibilidad económica

El Patronato de Turismo de Fuerteventura apuesta por el sector de congresos y eventos

El Patronato de Turismo de Fuerteventura apuesta por el sector de congresos y eventos / La Provincia

M. R. P.

El Patronato Insular de Turismo apuesta por el sector MICE de reuniones, incentivos, congresos y eventos. Para ello, participó del 19 al 21 de mayo en IMEX Frankfurt 2026, la feria de referencia a nivel mundial para este sector celebrada en Messe Frankfurt, uno de los principales recintos feriales internacionales y sede de algunas de las citas profesionales más relevantes del mundo.

El Patronato acudió a la feria bajo el paraguas conjunto de Turespaña y Promotur Turismo de Canarias, ocupando un espacio propio como co-expositor dentro del pabellón español. Esta fórmula de participación permitió a Fuerteventura proyectar su imagen de forma diferenciada ante profesionales y agentes estratégicos del sector MICE internacional.

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La consejera insular de Turismo y vicipresidenta del Patronato de Turismo, Marlene Figueroa, destacó que «el segmento MICE representa exactamente el perfil de destino que queremos consolidar, con infraestructuras de calidad, conectividad directa con los grandes mercados europeos y un entorno natural que convierte cualquier evento en una experiencia única». Además, añadió que «seguiremos trabajando para posicionar la isla como referente internacional para congresos, reuniones e incentivos, apostando por un turismo de alto valor que contribuya a la diversificación y la sostenibilidad de nuestra economía turística».

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