Tragedia en Fuerteventura: rescatan el cuerpo sin vida de un joven turista desaparecido
El joven, de 25 años, había quedado atrapado por la subida de la marea en una zona de difícil acceso del suroeste de la isla
La tragedia volvió a golpear este jueves a la costa suroeste de Fuerteventura. Los servicios de emergencia localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida del joven turista de 25 años que había desaparecido en la playa de Ugán, una zona conocida por su complejidad y peligrosidad debido al fuerte oleaje y los bruscos cambios de marea.
El operativo de búsqueda se había activado desde primeras horas de la mañana, después de que se alertara de la desaparición de un hombre extranjero que se encontraba de vacaciones en la isla y que, presuntamente, había quedado atrapado en una cala a la que accedió aprovechando la marea baja.
Sin embargo, el cambio del mar habría complicado su regreso por tierra. Todo apunta a que el joven fue sorprendido por la subida de la marea y las fuertes corrientes características de esta parte del litoral majorero, terminando arrastrado por el mar sin posibilidad de escapar.
Un amplio despliegue aéreo y terrestre
La búsqueda movilizó a numerosos recursos de emergencia tanto por aire como por tierra. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y otros servicios especializados.
Durante horas, tres helicópteros sobrevolaron la costa intentando localizar al desaparecido. En concreto, participaron el Helimer de Salvamento Marítimo, un helicóptero de la Guardia Civil y otro del GES, además de los equipos desplegados en tierra en una zona especialmente complicada por la orografía y el estado del mar.
Pese a la rápida intervención de los equipos de rescate, finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven. El cuerpo fue encontrado cerca del lugar donde había sido visto por última vez.
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