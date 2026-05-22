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Chago Melián: homenaje a una figura esencial de la cultura canaria en Fuerteventura

El Auditorio Insular de Fuerteventura acoge el próximo 31 de mayo un emotivo recorrido por la vida y obra de Chago Melián, referente de la música y la pintura en Canarias.

Chago Melian

Chago Melian / La Provincia

Mar Molina

La cultura canaria rendirá homenaje a una de sus figuras más emblemáticas el próximo 31 de mayo en Fuerteventura. El Auditorio Insular acogerá “Chago Melián”, un proyecto cultural que busca reconocer la extensa trayectoria artística de Santiago Melián Suárez, conocido popularmente como Chago Melián, artista profundamente vinculado a la identidad del archipiélago.

Cartel de la función

Cartel de la función / La Provincia

La cita tendrá lugar a las 19:00 horas y la entrada será gratuita, en una propuesta impulsada por el Cabildo de Fuerteventura que combinará música, arte visual y memoria cultural para acercar al público la dimensión humana y artística de uno de los nombres más representativos de Canarias.

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