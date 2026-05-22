La lista de espera en dependencia se ha rebajado de seis meses a 130 días

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró este viernes en comisión parlamentaria que la coordinación entre el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Fuerteventura está funcionando plenamente en materia de dependencia, e informó que los resultados se vienen reflejando en los datos.

Durante su intervención en la comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias, Delgado respondió a una pregunta formulada por la diputada majorera del PP María Saavedra Hierro sobre los mecanismos de coordinación entre ambas administraciones y las medidas previstas para mejorar el sistema de dependencia en la isla.

La consejera indicó que el tiempo medio de espera para entrar en el sistema de dependencia en Fuerteventura se sitúa actualmente en 130 días, «muy por debajo de los seis meses que marca la ley».

Durante su comparecencia explicó que, el convenio suscrito con el Cabildo majorero, al igual que con el resto de cabildos insulares, «ha permitido ordenar objetivos comunes, compartir prioridades y trabajar no solo sobre plazas y recursos, sino sobre toda la cadena del sistema de atención».

Delgado detalló las estadística de su departamento sobre que en Fuerteventura permanecen en gestión 85 expedientes iniciales pendientes de cita, 65 revisiones de grado y 32 revisiones del Programa Individual de Atención (PIA), lo que significa que «más del 85% de los expedientes están resueltos»

La titular de Bienestar Social destacó también la puesta en marcha del nuevo servicio de ayuda a domicilio especializada, con capacidad para llegar «a todas las localidades de la isla por muy alejadas que se encuentren».

Por su parte, Saavedra defendió la necesidad de abordar la dependencia «con responsabilidad» y sostuvo que la mejora del sistema no pasa únicamente por resolver más expedientes, sino también por lograr que la atención llegue antes y mejor y que las familias sientan el acompañamiento de la administración».

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La diputada popular subrayó además el crecimiento poblacional y la dispersión territorial de Fuerteventura, factores que, a su juicio, incrementan la presión sobre los servicios públicos y obligan a reforzar la coordinación entre administraciones.