Antonio Abreu, director de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO : «La Reserva de la Biosfera de la isla es una referencia mundial»

¿Cuál es la situación en la actualidad del Programa MAB que usted dirige?.

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera, conocido internacionalmente como el Programa MAB de la UNESCO, atraviesa un momento especialmente relevante y dinámico. Nos encontramos en una etapa de consolidación y renovación, en la que las Reservas de Biosfera están demostrando ser plataformas fundamentales para afrontar algunos de los grandes desafíos globales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión sostenible del agua y de los recursos naturales, así como la necesidad de construir modelos de desarrollo más resilientes e inclusivos. Actualmente, la Red Mundial de Reservas de Biosfera cuenta con 784 reservas distribuidas en 142 países, lo que convierte al Programa MAB en una de las plataformas internacionales más sólidas para conectar la ciencia, la conservación y el desarrollo sostenible. Además, observamos un aumento muy significativo en el reconocimiento de la importancia de las Reservas de la Biosfera por parte de los Estados miembros de la UNESCO. Una prueba muy clara de ello es que en 2025 se registró un número récord de solicitudes de nuevas Reservas de Biosfera, con más de 30 candidaturas presentadas, incluyendo, además, a varios países que propusieron por primera vez reservas dentro de la Red Mundial. Esto demuestra que cada vez más gobiernos consideran las Reservas de la Biosfera como instrumentos estratégicos para avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible.

¿Las Reservas de la Biosfera sirven para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de los territorios locales ?

Así es. Tal como indica el reciente informe de la UNESCO sobre los sitios designados por la organización, las Reservas de la Biosfera son plataformas particularmente eficaces para abordar simultáneamente la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Esa combinación es precisamente una de las claves del desarrollo sostenible y constituye una contribución fundamental para ayudar a los países a cumplir sus compromisos internacionales.

¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia de Hangzhou y cuáles son los próximos pasos a dar por las Reservas de la Biosfera?

La Estrategia de Hangzhou constituye una hoja de ruta fundamental para el futuro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Su principal objetivo es reforzar el papel de las Reservas de la Biosfera como territorios modelo para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para responder de manera efectiva a la crisis climática y ecológica. El Plan Hangzhou también posiciona claramente las Reservas de la Biosfera como instrumentos fundamentales para contribuir a la implementación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Las reservas ofrecen precisamente el tipo de enfoque integrado que hoy necesita la comunidad internacional: proteger la biodiversidad al mismo tiempo que se promueve el bienestar humano, el desarrollo local y la participación activa de las comunidades. Los próximos pasos consisten en traducir estos principios en acciones concretas dentro de cada territorio. Las Reservas de la Biosfera deben avanzar en sistemas de gestión más integrados, en una mayor conexión entre la ciencia y la toma de decisiones, y en el desarrollo de indicadores que permitan medir impactos reales.

¿Cómo ve las islas en el contexto internacional, especialmente las Reservas de Biosfera de la Macaronesia?

Las islas ocupan un lugar estratégico en el ámbito internacional porque representan territorios especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Pero, al mismo tiempo, poseen una enorme capacidad de innovación y adaptación. Las Reservas de Biosfera de la Macaronesia tienen un valor extraordinario. Comparten características ecológicas, culturales y geográficas muy singulares, y al mismo tiempo constituyen un puente natural entre Europa, África y el Atlántico. Creo sinceramente que estas Reservas de Biosfera pueden desempeñar un papel de liderazgo internacional en los próximos años, precisamente porque reúnen una biodiversidad excepcional, un conocimiento acumulado y una sólida experiencia en la gestión territorial sostenible.

¿Qué le ha parecido el encuentro de Consejos Científicos de la Red Canaria?

Me ha parecido un encuentro de gran nivel y muy oportuno. La Red Canaria de Reservas de Biosfera posee una trayectoria muy sólida y constituye uno de los ejemplos más interesantes de cooperación territorial dentro de la Red Mundial. Este tipo de encuentros son fundamentales porque permiten fortalecer el diálogo entre ciencia, gestión y políticas públicas. Hoy más que nunca, necesitamos que el conocimiento científico esté conectado con la toma de decisiones y con las necesidades reales de los territorios.

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¿ Qué impresión le merece la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura?

La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura me parece un territorio extraordinario, con una identidad paisajística, cultural y ambiental muy singular. Quisiera destacar, además, la amplia experiencia de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura en materia de cooperación internacional y liderazgo de proyectos, lo que la convierte en una referencia muy sólida y reconocida, tanto en la región macaronésica como a nivel mundial, en ámbitos como la conservación de la biodiversidad marina y costera, el turismo sostenible, la promoción del conocimiento científico y la sensibilización ambiental, entre otros muchos temas. Tengo además el privilegio de haber seguido durante muchos años el trabajo desarrollado por la reserva, y guardo ejemplos de iniciativas de enorme mérito y alcance extraordinario, como la cooperación con la Reserva de la Biosfera de la Isla del Príncipe o el importante trabajo realizado en el marco de la Red REDBIOS.