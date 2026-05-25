Intervenidos varios furtivos por pesca submarina ilegal en Corralejo

La Policía Local de La Oliva intervino este fin de semana a varios presuntos furtivos sorprendidos realizando actividades de pesca submarina ilegal en la zona de las Grandes Playas de Corralejo, uno de los espacios naturales y turísticos más relevantes del norte de Fuerteventura.

La actuación se produjo después de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la posible presencia de personas practicando pesca submarina en un área donde este tipo de actividad está prohibida. La rápida respuesta policial permitió activar un operativo en el que participó también la Unidad de Dron de la Policía Local, conocida como UDRON, que resultó clave para localizar a los implicados.

Según informó el cuerpo policial, el dron facilitó la identificación exacta del punto donde se estaba desarrollando la actividad, así como de las personas implicadas y del material empleado para la práctica de pesca submarina. Durante la intervención también se procedió a decomisar las capturas obtenidas de manera irregular.

El uso de drones permitió localizar a los implicados

La colaboración entre los agentes sobre el terreno y la tecnología aérea fue determinante para el desarrollo del operativo. La utilización de drones policiales se ha convertido en los últimos años en una herramienta cada vez más habitual en labores de vigilancia medioambiental, control costero y seguridad ciudadana en distintos municipios de Canarias.

En este caso, la Unidad UDRON permitió realizar una inspección aérea rápida de la zona de Grandes Playas, un espacio amplio y de difícil control únicamente desde tierra. Gracias a las imágenes captadas, los agentes pudieron confirmar la actividad furtiva y actuar con precisión.

Fuentes policiales señalaron que, además de intervenir el pescado capturado, se comprobó que los implicados carecían de la documentación y autorizaciones obligatorias para el ejercicio de la pesca submarina, motivo por el cual se iniciaron los correspondientes trámites administrativos.