El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprueba 9.5 millones para transformar el municipio

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha dado luz verde a un ambicioso plan de inversiones plurianual que destinará un total de 9.529.660,32 euros a la ejecución de proyectos estratégicos entre 2026 y 2029. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar infraestructuras clave, mejorar los servicios públicos y aumentar la calidad de vida en los barrios y zonas rurales del municipio.

El plan, que ha sido aprobado en sesión plenaria, contempla una serie de actuaciones de gran envergadura que, por su dimensión técnica y económica, requieren una planificación presupuestaria que abarca varios ejercicios. La propuesta incluye la modificación excepcional de los límites de gasto establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, un paso necesario para garantizar la viabilidad y correcta ejecución de las obras.

El grueso de la inversión se concentra en el año 2027, con más de 7,3 millones de euros. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran el asfaltado y reposición de servicios en el barrio de El Charco, con una inversión de 3,68 millones de euros; la renovación de servicios, asfaltado e instalación de limitadores de velocidad en el barrio de Las Granadas, por un importe de 1,34 millones de euros; el acondicionamiento del Parque Risco Prieto, un proyecto a largo plazo (2026-2029) con una dotación de 1,44 millones de euros; y las mejoras en diversas zonas rurales, incluyendo limitadores de velocidad y asfaltado, con una inversión de más de 715.000 euros.

El plan también incluye inversiones en equipamientos culturales y de seguridad, como el Centro Cultural de La Matilla (650.727 euros) y el Parque de Bomberos (423.285 euros), así como mejoras en la accesibilidad y equipamiento de zonas costeras como Playa Blanca.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado la importancia estratégica de este plan. “Estamos ante una inversión sin precedentes que transformará Puerto del Rosario. Este equipo de gobierno tiene un compromiso firme con la mejora de los servicios y la modernización de nuestro municipio. Con este plan, no solo respondemos a demandas históricas de nuestros vecinos, sino que sentamos las bases para un futuro más próspero».

Noticias relacionadas

Desde el punto de vista financiero, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, apuntó respecto a la iniciativa que “una inversión de esta magnitud exige una gestión económica responsable y transparente. La aprobación de un gasto plurianual y la modificación de los límites legales es una herramienta que nos permite adecuar el presupuesto al ritmo real de ejecución de las obras, garantizando la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. Estamos planificando a largo plazo y con seguridad jurídica“.