Un plan de dos millones beneficiará a 60.000 personas vulnerables de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura inyecta dos millones de euros para fortalecer el tejido social majorero y dar continuidad a la atención de los colectivos más vulnerables de la Isla.

Este plan de financiación 2026-2027 permitirá a las asociaciones ejecutar proyectos hasta final del próximo año, aportándoles mayor estabilidad y alcanzando a casi 60.000 personas beneficiarias.

Además, la iniciativa permitirá la contratación de más de un centenar de profesionales por parte de la treintena de asociaciones majoreras beneficiadas.

Así lo trasladaron la presidenta insular, Lola García, y el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, durante una reunión mantenida con representantes del tercer sector.

La presidenta del Cabildo destacó la importancia de apoyar los servicios que las asociaciones prestan a las personas más vulnerables en todos los municipios de Fuerteventura.

Según Lola García, estas asociaciones, junto a las familias, sostienen una labor diaria imprescindible para garantizar derechos y construir una sociedad más inclusiva.

Por su parte, Víctor Alonso reafirmó el compromiso del Cabildo con el trabajo que desarrollan las asociaciones en todo el territorio insular para mejorar el bienestar de las personas.

El consejero subrayó además que estas entidades llegan en muchas ocasiones a servicios y necesidades donde la administración pública encuentra mayores dificultades de actuación.

El plan de financiación 2026-2027, dotado con dos millones de euros, permitirá ejecutar proyectos hasta el 31 de diciembre de 2027 en todos los municipios majoreros.

La financiación tendrá también un impacto directo en la contratación de personal especializado, con hasta 106 personas incorporadas por 30 asociaciones.

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Las contrataciones se realizarán en ámbitos como discapacidad, exclusión social, pobreza, personas mayores, mujer, migración, infancia y familia.