Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS
El resort de Caleta de Fuste formaliza su primera colaboración con una de las competiciones deportivas más destacadas del calendario majorero
El Barceló Fuerteventura Beach Resort acogió hoy en sus instalaciones de la Thalasso, en Caleta de Fuste, la firma del contrato de colaboración con FUDENAS, consolidando así su compromiso con el turismo deportivo y con el tejido local de Fuerteventura.
El acto, celebrado a las 10:30 horas, ha reunido a D. Andrés García Gallego, Coronel del Regimiento de Infantería Soria 9; D. Alexander Blum, Director del Barceló Fuerteventura Castillo; y D. Luis Manrique, Director del Barceló Fuerteventura Mar.
Tras la firma, los asistentes han compartido un coffee break en las propias instalaciones del resort. Esta primera colaboración oficial entre el hotel y FUDENAS responde a la apuesta del Barceló Fuerteventura Beach Resort por posicionarse como destino de referencia para el viajero activo.
La prueba reúne cada edición a deportistas de mountain bike, e-bike y trail running en los paisajes volcánicos y costeros de Fuerteventura, atrayendo a participantes de distintos puntos de España y del extranjero.
Con instalaciones deportivas, acceso a uno de los entornos naturales más singulares de Canarias y una ubicación privilegiada en Caleta de Fuste, el resort se convierte en la base ideal para deportistas y acompañantes durante la competición.
Durante el acto se destacó la importancia de continuar fortaleciendo alianzas que permitan consolidar eventos de gran repercusión social y económica para Fuerteventura, una isla que continúa posicionándose como destino de referencia para el turismo deportivo.
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- La opción más loca de playoff en la UD Las Palmas: perder y tener un 62,7% de éxito
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- No son barcos: los gigantes de hormigón que el Puerto de Las Palmas fondea frente a Las Alcaravaneras hasta final de verano
- Vuelta de campana en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
- La ULPGC premia a los alumnos con mejor expediente: 'Recuerdo despertarme de una anestesia y ponerme a estudiar
- Detenido por lanzar botellas de vidrio a la Policía en una pelea multitudinaria frente a una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria
- La renovada playa de Melenara, en Telde, toma forma: solárium, accesibilidad y fin a las inundaciones en la avenida