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Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS

El resort de Caleta de Fuste formaliza su primera colaboración con una de las competiciones deportivas más destacadas del calendario majorero

Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS

Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS / LP/DLP

La Provincia

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El Barceló Fuerteventura Beach Resort acogió hoy en sus instalaciones de la Thalasso, en Caleta de Fuste, la firma del contrato de colaboración con FUDENAS, consolidando así su compromiso con el turismo deportivo y con el tejido local de Fuerteventura.

El acto, celebrado a las 10:30 horas, ha reunido a D. Andrés García Gallego, Coronel del Regimiento de Infantería Soria 9; D. Alexander Blum, Director del Barceló Fuerteventura Castillo; y D. Luis Manrique, Director del Barceló Fuerteventura Mar.

Tras la firma, los asistentes han compartido un coffee break en las propias instalaciones del resort. Esta primera colaboración oficial entre el hotel y FUDENAS responde a la apuesta del Barceló Fuerteventura Beach Resort por posicionarse como destino de referencia para el viajero activo.

Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS

Barceló Fuerteventura Beach Resort se convierte en patrocinador oficial de la prueba FUDENAS / LP/DLP

La prueba reúne cada edición a deportistas de mountain bike, e-bike y trail running en los paisajes volcánicos y costeros de Fuerteventura, atrayendo a participantes de distintos puntos de España y del extranjero.

Con instalaciones deportivas, acceso a uno de los entornos naturales más singulares de Canarias y una ubicación privilegiada en Caleta de Fuste, el resort se convierte en la base ideal para deportistas y acompañantes durante la competición.

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Durante el acto se destacó la importancia de continuar fortaleciendo alianzas que permitan consolidar eventos de gran repercusión social y económica para Fuerteventura, una isla que continúa posicionándose como destino de referencia para el turismo deportivo.

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