Puerto del Rosario recupera la construcción pública de vivienda con 47 nuevas casas protegidas

El Gobierno de Canarias ha colocado este jueves la primera piedra de una nueva promoción de 47 viviendas protegidas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La actuación permitirá recuperar la construcción pública de vivienda en el municipio tras más de una década sin nuevas promociones protegidas.

El acto contó con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León. También asistieron la directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera; y la concejala de Educación, Vivienda, Playas, Movilidad y Accesibilidad, Antonia Fernández.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez destacó que Puerto del Rosario llevaba muchos años sin nuevas promociones públicas de vivienda y que este proyecto supone un paso importante para revertir esa situación.

El consejero subrayó que la promoción Don Quijote permite recuperar una política pública esencial para garantizar el acceso a la vivienda. Además, señaló que esta actuación evidencia el compromiso del Gobierno de Canarias con la reactivación de la construcción de vivienda pública, para lo que aporta seis millones de euros a través del Instituto Canario de la Vivienda.

Colaboración entre administraciones

La directora insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz, puso en valor la colaboración entre administraciones estatales, autonómicas y locales para hacer posible la construcción de estas viviendas. Reconoció que Canarias y Fuerteventura mantienen un importante déficit habitacional, pero defendió que actuaciones como esta representan avances necesarios para dar respuesta a la demanda existente.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó la inversión de 53 millones de euros que la Institución insular destina al impulso de la vivienda en la isla. Según explicó, este esfuerzo conjunto permitirá la construcción de 176 viviendas en distintos municipios, entre ellas las 47 que ahora comienzan en Puerto del Rosario gracias a la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento.

García añadió que el Cabildo continuará trabajando con el resto de municipios para extender las políticas de vivienda a todo el territorio insular, sin dejar de lado la rehabilitación del parque ya existente.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, valoró el inicio de esta promoción como una noticia muy esperada para muchas familias del municipio que necesitan acceder a una vivienda digna. Según afirmó, la colocación de la primera piedra simboliza mucho más que el comienzo de una obra, ya que representa una apuesta por ampliar el parque público de vivienda y responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

De Vera destacó también que se trata de una promoción de viviendas modernas, accesibles y energéticamente eficientes, diseñadas para ofrecer hogares de calidad y adaptados a las necesidades actuales de la población.

47 viviendas en Fuerteventura / LP/DLP

Viviendas modernas, accesibles y eficientes

La nueva promoción se levantará en las calles Don Quijote, Sorolla y Dulcinea, en Puerto del Rosario, y contará con una inversión total de 6.816.577,85 euros para la ejecución de las obras.

La financiación procede de distintas administraciones públicas. De la inversión total, 257.047,06 euros corresponden a fondos europeos MIVAU-PRTR-Next Generation; 6.194.941,03 euros serán aportados por la Comunidad Autónoma de Canarias; y 449.597,73 euros por el Cabildo de Fuerteventura. Además, los honorarios profesionales ascienden a 203.091,50 euros.

El edificio contará con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, además de una vivienda de seis dormitorios incluida en el cómputo de las de tres dormitorios. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

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La promoción dispondrá también de plazas de garaje, trasteros y cocinas equipadas en todas las viviendas. Asimismo, contará con certificación energética A tanto en consumo energético como en emisiones de CO₂, reforzando la apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad.