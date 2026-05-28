Sorpresa en Corralejo por la aparición de un fardo con 20 kilos de cocaína en el mar

La Guardia Civil investiga la aparición de un fardo con unos 20 kilos de cocaína localizado en el mar, en una zona próxima a Corralejo, en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura. El hallazgo se produjo de forma casual por parte de una embarcación de la zona, que alertó a la Benemérita tras encontrar una bolsa sospechosa flotando en aguas cercanas a la localidad norteña.

Según la información conocida hasta el momento, el paquete contenía una cantidad aproximada de 20 kilos de cocaína, aunque la investigación deberá confirmar todos los extremos relacionados con el origen del fardo, su posible ruta y las circunstancias concretas que acabaron con la droga en el mar.

El aviso de la embarcación permitió activar la intervención de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias. Fuentes policiales apuntan a que ahora se trabaja para determinar si el paquete pudo caer al agua durante algún traslado, si fue arrojado intencionadamente o si forma parte de un cargamento mayor vinculado al tráfico internacional de cocaína.

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El hallazgo se produce en un contexto en el que las islas, por su posición geográfica en el Atlántico, aparecen de forma recurrente en investigaciones relacionadas con rutas marítimas utilizadas por redes de narcotráfico. Europol ha advertido en informes recientes de la diversificación de los métodos empleados por organizaciones criminales para mover cocaína por vía marítima hacia Europa