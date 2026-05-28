Los usuarios del Centro de Mayores de Gran Tarajal llevan cinco meses sin ascensor

Los usuarios del Centro de Mayores de Gran Tarajal no aguantan más. Rabia, indignación e impotencia ante la desidia municipal. Llevan cinco meses con el ascensor roto en el edifico de tres plantas que acoge el centro lo que dificulta el acceso a las instalaciones. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar las actividades ya que tienen limitaciones para subir escaleras. Se han concentrado a las puertas del inmueble para reclamar al Ayuntamiento de Tuineje el arreglo urgente del elevador.

El citado Centro de Mayores se encuentra ubicado en la calle Doña Josefina la maestra, y en su fachada luce el rótulo de « Centro acogido al convenio de colaboración entre la Fundación ‘La Caixa’ y el Gobierno de Canarias para actividades en Centro de Mayores».

« Esa placa no sirve para nada. Mucho rótulo y mucho texto pero el estado del Centro es una vergüenza y de un abandono absoluto», señaló uno de los usuarios que se concentró para manifestar su malestar por la falta del necesario ascensor. Además, añadió que «somos personas mayores y muchos con dolores, enfermedades y sin poder caminar. En estas condiciones, como vamos a subir escaleras. No hay derecho».

Fátima Marrero, activista cultural, difusora de las costumbres y tradiciones canarias y usuaria del centro, apuntó que «hemos reivindicado desde hace tiempo el ascensor, así como la apertura en horario de tarde y ampliar el número de actividades «pero no nos han hecho caso. Hemos presentado escritos en el Ayuntamiento y no hemos recibido respuesta y hemos trasladado al alcalde y a la concejala los déficit del centro».

Marrero, que fue quien tuvo la iniciativa de la protesta pública, apunta que «me sorprendió la gran respuesta de la gente y eso que fue un poco improvisado. Si lo llegamos a hacer otro día la asistencia hubiera sido mayor».

El conflicto del ascensor es que el Ayuntamiento de Tuineje mantiene una deuda con la empresa responsable del mantenimiento del mismo. Desde el Consistorio se insiste en buscar una solución.

Desde hace varios meses la polémica de la falta de ascensor en el Centro de la Tercera Edad saltó a la opinión pública tras la denuncia de usuarios, familiares y partidos políticos.

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En opinión de Esther Hernández, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tuineje «es una auténtica vergüenza que nuestros mayores hayan tenido que movilizarse y salir a reclamar algo tan básico como el funcionamiento de un ascensor. Exigimos al grupo de gobierno de Tuineje que deje de mirar hacia otro lado, se siente de una vez a trabajar y solucione inmediatamente esta avería». También, agregó que «nuestros mayores merecen dignidad, respeto y soluciones, no abandono ni excusas».