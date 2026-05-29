Un bañista muere tras ser rescatado en helicóptero de una playa de Fuerteventura

Un bañista ha fallecido este jueves después de ser rescatado del mar en la playa de La Escalera, en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura. El hombre fue localizado por los equipos de emergencia cuando se encontraba en apuros en el agua y sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el operativo de rescate.

El incidente se produjo sobre las 17:20 horas del 28 de mayo, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que dos personas tenían dificultades en el mar en esta conocida playa majorera.

Un amplio dispositivo de rescate por mar y aire

Tras recibir el aviso, el 112 activó un importante operativo en el que participaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, bomberos, personal sanitario, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

Mientras una de las personas logró salir del agua por sus propios medios y fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado sanitario, la situación del segundo afectado requirió una intervención mucho más compleja.

Los rescatadores del helicóptero del GES localizaron al hombre en el mar y procedieron a izarlo a la aeronave. Durante el traslado comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.

Los sanitarios continuaron la reanimación en tierra

Una vez alcanzada una zona segura, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado mediante ambulancia y helicóptero medicalizado, junto con un médico y un enfermero del Consultorio Local de El Cotillo, continuaron durante varios minutos las maniobras de reanimación avanzada.

Sin embargo, los esfuerzos de los equipos sanitarios no dieron resultado y finalmente se confirmó el fallecimiento del bañista.

Durante la intervención, efectivos del Servicio de Salvamento en Playas de La Oliva y Protección Civil colaboraron en la asistencia, mientras que Policía Local y bomberos participaron en el dispositivo desplegado en la zona.

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