El Cabildo de Fuerteventura reclama al Estado que bonifique el aparcar en el aeropuerto

El Cabildo de Fuerteventura aprobó ayer en el transcurso de una sesión plenaria una declaración institucional instando a Aena y al Gobierno de España a bonificar el 75% del parquin del aeropuerto majorero a los residentes canarios y garantizar tarifas justas para los trabajadores aeroportuarios. La iniciativa inicial fue presentada por el grupo popular y después del debate se convirtió en institucional.

Debido a la condición ultraperiférica e insular del Archipiélago, la movilidad es una necesidad para las personas de Fuerteventura, como parte de su vida cotidiana por motivos sanitarios, laborales, educativos, administrativos o familiares.

En el caso concreto del aeropuerto de Fuerteventura, los elevados precios que se pagan en el parquin, ya que en un solo día el abono supera los 20 euros, afecta no solo a los usuarios y residentes, sino también a los propios trabajadores aeroportuarios y empleados de empresas auxiliares que prestan servicio diario en las instalaciones.

Por este motivo, el pleno de la institución insular insta al Gobierno de España y a Aena a implantar esta bonificación del 75% en las tarifas, así como a revisar la política tarifaria del parking del aeropuerto de Fuerteventura para adecuarla a la realidad social y económica de Canarias, evitando que la insularidad continúe generando sobrecostes injustificados a los ciudadanos. Asimismo, se solicita al Gobierno de Canarias, que apoye institucionalmente esta reivindicación y la defienda ante el Estado.

El pasado mes de febrero, el Parlamento de Canarias también aprobó con los votos a favor de todos los grupos políticos, menos VOX, idéntica incitativa.

Conexión marítima

El pleno de la corporación insular aprobó también otra declaración institucional para instar al Estado a agilizar la licitación de la obligación de servicio público (OSP) de la línea marítima Cádiz-Puerto del Rosario.

De esta manera, el pleno puso el foco en la especial importancia que tiene esta línea, en el caso de Fuerteventura, al tratarse de una conexión esencial para el transporte de pasajeros, vehículos, mercancías y carga rodada entre la Isla y el territorio peninsular.

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Dicha conexión marítima se encuentra actualmente amparada por una Obligación de Servicio Público (OSP), cuya vigencia finaliza el próximo 30 de junio, tras haber sido prorrogada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por un periodo extraordinario de un año. Por este motivo, el Cabildo majorero insta al citado Ministerio a agilizar la licitación de la nueva OSP de modo que se garantice un servicio esencial en una isla ultraperiférica cuya economía depende, en gran medida, de la conectividad marítima.