Juan Manuel Verdugo: «Es un orgullo contribuir a la protección de La Cornisa»

¿Cómo anda la salud financiera del Ayuntamiento?

Excelente y está plenamente avalada por el Gobierno de Canarias, que ha confirmado nuestra solvencia y el cumplimiento estricto de las reglas fiscales. Contamos con deuda cero, un presupuesto para 2026 que supera los 63 millones de euros y un importante remanente de tesorería que además de garantizar estabilidad financiera nos permitirá en el futuro abordar proyectos que son cruciales para el desarrollo de nuestro municipio.

¿Con el Plan de Inversiones se pretende transformar la capital?

Efectivamente, este plan plurianual (2026-2029) es una apuesta estratégica para modernizar Puerto del Rosario mediante la renovación integral de barrios como El Charco y Las Granadas, así como en nuestros pueblos. No es solo asfalto; es una inversión en cohesión social y seguridad vial que garantiza servicios públicos de calidad tanto en la ciudad como en nuestras zonas rurales.

¿Desde su Consejería se ha modificado el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ¿Cuál es el objetivo ?

Utilizar la fiscalidad como motor de progreso y crecimiento, incentivando con bonificaciones de hasta el 50% la creación de empleo indefinido, el inicio de nuevas actividades o la transición energética. Queremos ser aliados del tejido empresarial, premiando a las empresas que apuesten por la sostenibilidad energética y el interés social o cultural para el municipio.

¿Y el Plan anual normativo de Transparencia y Participación Ciudadana?

Es una herramienta de buen gobierno que aporta previsibilidad y seguridad jurídica al planificar todas las ordenanzas que impulsaremos durante el ejercicio. Su valor pedagógico es enorme: permite que los vecinos conozcan de antemano las normas que les afectarán y participen activamente en su elaboración, fortaleciendo la confianza en la administración.

¿La desestimación de los recursos a dos empresas energéticas supone un ingreso de 2,7 millones de euros?

Sí, las resoluciones confirman la plena legalidad de las liquidaciones del canon por aprovechamiento en suelo rústico, lo que supone un ingreso total de 2.786.898,24 euros. Esta actuación avala que el beneficio económico de una actividad privada lucrativa que consume terreno del municipio revierta de forma justa en el interés general y en la mejora de las infraestructuras de todos los ciudadanos. Estoy convencido de que esas empresas también tienen consciencia del valor que aportan en términos de rentabilidad social con dicha contribución.

¿Tienen base jurídica estas desestimaciones?

La base es impecable: el Artículo 38 de la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias establece que el uso lucrativo del suelo rústico devenga este canon. La autorización especial autonómica es un título equivalente a la licencia municipal y, al tratarse de proyectos privados con ánimo de lucro, no existe exención legal que les ampare frente a esta obligación tributaria más allá de que contribuyan a participar del interés general que guía la declaración de emergencia energética del Gobierno de Canarias.

Uno de sus proyectos estrellas destinar el antiguo depósito de agua a fines culturales. ¿Sigue manteniendo la misma idea?

Mantenemos firme la voluntad de dotar al municipio de infraestructuras culturales propias que nos den autonomía frente a otras instituciones. Aunque proyectos como el Museo de Tetir ha enfrentado dificultades técnicas, nuestra prioridad es que cualquier espacio recuperado, como los depósitos de la Charca, el antiguo Oratorio, El Museo de los Hornos de Cal o La Molina de la Charca junto al parque escultórico, sirva para consolidar el sello Puerto es Cultura.

¿Ha logrado transformar la Casa de la Cultura. ¿Cómo lo ha conseguido?

Se ha conseguido a base de mucho esfuerzo de todo el departamento, intentando ofrecer una programación estable que combina festivales culturales consolidados como A Contracultura con propuestas familiares. Hemos creado una verdadera cantera cultural con talleres, teatro, exposiciones, charlas literarias, convirtiendo el edificio en un espacio vivo de creación y encuentro ciudadano, al que se unirá en el breve espacio de dos meses una biblioteca reformada, más accesible y adaptada a esa nueva realidad socio cultural de nuestro municipio.

¿Qué supone la inclusión de las casas de La Cornisa en el Catálogo de Patrimonio?

Mire, yo no nací aquí, pero más allá de un sentimiento de pertenencia arraigado como el que tengo hoy, siento una enorme responsabilidad a la hora de abordar este asunto y por eso estoy orgulloso de haber participado de un acto de responsabilidad histórica para proteger uno de los últimos reductos de la identidad de Puerto Cabras frente al derribo de la memoria. Al incluirlas en el Catálogo Municipal de Protección, garantizamos que el desarrollo urbanístico sea compatible con la conservación de nuestra arquitectura primigenia, el paisaje tradicional de la ciudad y fundamentalmente el legado de quienes nos precedieron.

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¿Los propietarios de esas 16 viviendas tendrán que ser indemnizados o existe otra negociación en marcha?

La ley de la vivienda de Canarias prevé mecanismos para compensar la limitación de derechos edificatorios mediante una memoria económica que concretará indemnizaciones o transferencias de aprovechamiento en otras zonas. Buscaremos un equilibrio justo a través del diálogo y los instrumentos que ofrece el Plan General de Ordenación, asegurando que la protección del patrimonio no lesione injustamente los derechos privados.