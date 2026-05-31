Una tormenta de sangre amenaza una isla en la nueva comedia negra que llega a Antigua

¿Qué ocurre cuando una tormenta capaz de destruirlo todo regresa cada dos generaciones? Esa es la premisa de Lo que trajo la tormenta, una propuesta teatral que aterriza el próximo 6 de junio en Antigua con una historia marcada por el humor negro, las emociones contenidas y la necesidad de volver a empezar.

La representación tendrá lugar a las 20:30 horas en el Auditorio de Antigua y contará con entrada gratuita.

La trama se desarrolla en San Bartolo del Desaguadero, una isla ficticia castigada por una inquietante tormenta de sangre que aparece cada dos generaciones. El fenómeno arrasa el territorio y obliga a sus habitantes a levantar de nuevo sus vidas tras cada devastación.

En ese escenario, una familia se convierte en el eje de la historia y debe enfrentarse a las consecuencias que deja el desastre. Sin embargo, la verdadera tormenta no solo se encuentra en el exterior.

Cuando los conflictos internos salen a la superficie

El paso de la tormenta provoca que afloren tensiones, heridas y emociones que llevaban tiempo ocultas. La obra utiliza la comedia negra para abordar cuestiones universales relacionadas con los cambios vitales, la capacidad de adaptación y las oportunidades que surgen después de las crisis.

A través de una narrativa simbólica, la historia plantea cómo los acontecimientos más inesperados pueden obligar a las personas a replantearse su futuro.

Una fábula sobre el renacer y las segundas oportunidades

Más allá de su planteamiento fantástico, Lo que trajo la tormenta presenta una reflexión sobre la reconstrucción personal. La obra invita a pensar en la posibilidad de comenzar de nuevo incluso después de los momentos más difíciles.

El montaje combina elementos de humor, drama y fábula para construir una historia que pone el foco en la resiliencia y en la capacidad humana para reinventarse.

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