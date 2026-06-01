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Registran un terremoto de magnitud 2,5 al oeste de Fuerteventura sentido por la población

El Instituto Geográfico Nacional confirma que el seísmo se produjo a 4 kilómetros de profundidad

Terremoto al oeste de Fuerteventura a las 22.35 horas del domingo 31 de mayo de 2026.

Terremoto al oeste de Fuerteventura a las 22.35 horas del domingo 31 de mayo de 2026. / IGN

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional registró anoche al oeste de Fuerteventura un terremoto de magnitud 2,5 que fue sentido por la población, según indica este lunes en un comunicado.

El terremoto se produjo a las 22.35 horas.

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El seísmo se registró a 4 kilómetros de profundidad, a una latitud de 28.47 grados norte y a una longitud de 14.37 grados oeste.

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