Registran un terremoto de magnitud 2,5 al oeste de Fuerteventura sentido por la población
El Instituto Geográfico Nacional confirma que el seísmo se produjo a 4 kilómetros de profundidad
Las Palmas de Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional registró anoche al oeste de Fuerteventura un terremoto de magnitud 2,5 que fue sentido por la población, según indica este lunes en un comunicado.
El terremoto se produjo a las 22.35 horas.
El seísmo se registró a 4 kilómetros de profundidad, a una latitud de 28.47 grados norte y a una longitud de 14.37 grados oeste.
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