Consejos científicos de las Reservas de la Biosfera
El aumento del nivel del mar supone una amenaza para las playas de Fuerteventura
Los científicos alertan de que el cambio climático provocará un aumento de 18 centímetros en 2050 al elevarse el océano que rodea al Archipiélago
M. R. P.M. R. P.
Los expertos de los consejos científicos de las Reservas de la Biosfera han coincidido en que los impactos del cambio climático comienzan a sentirse y se han hecho muy visibles no solo a nivel global, sino en el Archipiélago canario. Así se desprende de las conclusiones emanadas del encuentro celebrado en Fuerteventura que recoge también los desafíos a los que se enfrentan las Reservas canarias.
El director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Tony Gallardo, señaló a este periódico que en las playas canarias el nivel del mar aumentará 18 centímetros para 2050. «Como vaticina un estudio reciente, a partir de datos satelitales, que ha hallado un incremento de 7,94 centímetros en los últimos 27 años la superficie del océano que rodea a las Islas se eleva y eso amenaza al principal motor económico del archipiélago, el turismo y sus costas». Además, añade que «ese mismo estudio establece que las previsiones de impacto del cambio climático en Canarias podría estimarse en pérdidas de cuatro millones de euros al año y desplazamiento forzado de 5.000 personas y la pregunta que nos debemos hacer es ¿estamos preparados para esto , o al menos nos estamos preparando?»
Gallardo se pregunta que si se perdiera la Laguna de Sotavento, en el municipio turístico de Pájara «el impacto sobre el turismo sería enorme, una auténtica catástrofe ya que afectaría directamente a las actividades deportivas vinculadas al mar y al uso de las playas».
El proceso del cambio climático «se ha acelerado», señala el director de la Reserva de la Biosfera majorera «zonas inundables como Puerto Lajas, Corralejo, Guiniginamar, Las Playitas u otros pueblos en primera línea de la costa, sufrirían los embates del mar, pues ya vemos con relativa frecuencia que con los temporales se rompen avenidas, afectan a viviendas y otras infraestructuras».
Para tratar de amortiguar los efectos de los temporales marítimos, Gallardo apuesta por recuperar los saladares que «actuarían como un colchón vegetal de protección para urbanizaciones, viviendas o espacios públicos pues al subir el nivel del mar y al haber mareas grandes por el temporal las zonas cerca de las costas serán inundadas».
Perdida de biodiversidad
Los científicos también plantearon la situación de los ecosistemas insulares que están sufriendo con el aumento de la temperatura y la disminución de la pluviosidad, pues el cambio climático impacta especialmente en la vegetación.
«La sequía prolongada que hemos tenido en Fuerteventura, aunque este año han habido lluvias, causa daños en especies como la tarabilla canaria al disminuir la cubierta vegetal. También en la fauna esteparia de las zonas bajas por falta de alimento», apuntó Gallardo. Además, agregó que «en el mar la acidificación y el calentamiento y los fenómenos meteorológicos adversos arrasan extensiones importantes de pradera marinas alterando la fauna propia de los fondos marinos y la distribución de los peces. Factores difíciles de revertir por su carácter global pero que se ven agravados por practicas insostenibles de ocupación de la costa , vertidos de residuos y malas prácticas agrícolas y ganaderas». Las reservas de la Biosfera acordaron formar y desarrollar proyectos de agricultura regenerativa, ganadería sostenible y restauración de suelos y vegetación terrestre, marina y acuicultura sostenible de algas y peces.
Medio Ambiente. Los desafíos de Canarias: las Reservas, laboratorios vivos en busca de soluciones sostenibles
Frente al cúmulo de problemas estructurales y circunstanciales, las Reservas de la Biosfera se presentan como laboratorios vivos en la búsqueda de soluciones inspiradas en la naturaleza para corregir e implementar soluciones sostenibles.
Entre las conclusiones de los Consejos Científicos de las Reservas destaca la necesidad de «romper la falacia de la falta de recursos energéticos: Canarias es probablemente una de las regiones europeas con mayor potencial de energías renovables (potencia mundial en materia de sol, así como de otros recursos por explotar como la fuerza de las mareas o la geotermia. «Por tanto uno de los grandes retos estratégicos pasa por desarrollar al máximo estas fuentes energéticas y romper las cadenas de las dependencias de factores externos como la energía fósil», apunta Gallardo.
En la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura «hemos empezado incorporando al buque insignia de la innovación tecnológica el ITC ( Instituto Tecnológico de Canarias) al Consejo científico de la Reserva y se ha promovido proyectos pilotos de autoconsumo agrivoltaico», reconoce Gallardo.
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