El Cabildo de Fuerteventura refuerza con 173 frecuencias a la semana de guaguas

El nuevo plan insular del transporte público incorpora 173 nuevas frecuencias semanales, más de 10.000 kilómetros adicionales de servicio y el refuerzo de las conexiones entre los principales núcleos de población de la Isla.

Así lo anunciaron ayer la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero insular de Transporte, Luis Gonzalez, quienes destacaron el refuerzo de las líneas 3 (Puerto del Rosario-Las Salinas), 16 (Gran Tarajal-Puerto del Rosario) y 5 (Morro Jable-Costa Calma, por los hoteles), algunas de las más demandadas de la Isla, con incrementos de frecuencias que alcanzan hasta el 62%. Además, incorpora una nueva línea exprés eléctrica entre Puerto del Rosario, el Aeropuerto y Caleta de Fuste, así como nuevos servicios dirigidos a mejorar los desplazamientos de trabajadores y estudiantes.

Según explicó la presidenta majorera «desde la Corporación insular trabajamos para mejorar el sistema de transporte público de Fuerteventura». Además, añadió que «era fundamental reforzar aquellas líneas que registran una mayor demanda, mejorando las conexiones y ofreciendo más alternativas a quienes utilizan la guagua para acudir a su puesto de trabajo, a sus estudios o para desplazarse en su día a día».

Por su parte, González destacó que el uso del transporte público «ha experimentado un incremento sin precedentes, de hasta un 54% interanual. Por este motivo, seguiremos mejorando la operativa en beneficio de las personas usuarias y en los horarios que mejor respondan a la realidad majorera».

Nuevos conductores

Las mejoras previstas por el Cabildo majorero supondrán un incremento de más de 10.000 kilómetros semanales de servicio y la incorporación de 18 nuevos conductores para reforzar la operatividad de la red.

Además, la línea 12 (Las Playitas-Gran Tarajal) incorpora dos nuevos servicios, a las 15.45 y 16.00 horas, «dando respuesta a una demanda trasladada por estudiantes y trabajadores que utilizan esta conexión de forma habitual», señalan fuentes cabildicias.

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La empresa asturiana Alsa es la responsable de operar en el transporte regular en Fuerteventura tras haber completado la adquisición del Grupo 1844, la empresa matriz propietaria de Tiadhe, quien históricamente era la responsable del servicio.