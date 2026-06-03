Una UTE de cuatro empresas realizará el tramo Aeropuerto-Pozo Negro
El Gobierno de Canarias adjudica el proyecto por 193.682.943,86 euros que recoge el primer tunel en la isla de 1.2 kilómetros de longitud
Una UTE de cuatro empresas será la encargada de ejecutar el tramo Aeropuerto-Cruce de Pozo Negro de la autovía Norte-Sur por un importe de 193.682.934,86 euros, IGIC incluido. El presupuesto inicial era de 215.09 millones, aunque finalmente la adjudicación se realizó por poco más de 20 millones menos. Este proyecto acoge el primer túnel de la isla de 1.2 kilómetros de longitud.
La mesa de contratación ha acordado la adjudicación provisional de esta actuación a la UTE integrada por Sacyr Construcción, S.A., Cavosa Obras y Proyectos, S.A., AMC Construcciones y Contratas 2014, S.L. y Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.
La adjudicación provisional supone un nuevo avance para la ejecución de una de las infraestructuras estratégicas incluidas en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado. El proyecto fue aprobado técnicamente en septiembre de 2025 y el expediente de contratación se inició en diciembre de ese mismo año, tras culminar una tramitación especialmente compleja desde el punto de vista técnico y ambiental.
Durante el proceso de redacción y evaluación se han incorporado soluciones constructivas destinadas a minimizar la afección sobre el territorio y preservar los valores naturales del entorno. Entre ellas destaca la ejecución del primer túnel bitubo de la isla, una infraestructura concebida para reducir el impacto sobre hábitats de especial sensibilidad y favorecer la protección de especies como la hubara canaria.
La futura autovía permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la conectividad entre distintos puntos de la isla, facilitando además el acceso a áreas residenciales, turísticas y económicas de gran relevancia.
La nueva autovía incluye nuevos enlaces que mejorarán la conexión con las carreteras FV-2, FV-413 y FV-50, optimizando los accesos al aeropuerto y a zonas estratégicas como Caleta de Fuste y distintos núcleos urbanos y rurales del municipio de Antigua.
Entre las principales obras singulares previstas figura la construcción de un túnel de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, complementado con falsos túneles en sus bocas de entrada y salida, así como un viaducto de 190 metros sobre el barranco de La Torre. La actuación contempla también la ejecución de diversas estructuras asociadas a los enlaces, un paso superior y varios pasos inferiores para garantizar la continuidad de caminos y accesos existentes.
Satisfacción
La presidenta del Cabildo majorero, Loloa García, celebra la adjudicación de citado proyecto, señalando que «es el esfuerzo de coordinación entre las diferentes administraciones para dar impulso a un proyecto estratégico y prioritario para el bienestar de la población, el desarrollo económico y la mejora de la seguridad vial en la zona». Además, añadió que «desde el Gobierno de Canarias nos anunciaron que estaría adjudicado antes del verano, y ya se están dando los pasos definitivos para que pueda ser una realidad».
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