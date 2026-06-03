Vecinos ilustres de El Charco en Puerto del Rosario

Veintiún años. Más de dos décadas tuvieron que pasar para que el barrio de El Charco volviera a recuperar unas fiestas que durante generaciones formaron parte de su identidad, de sus recuerdos y de su forma de entender la convivencia. Por eso, la vuelta de estas celebraciones no es simplemente una noticia festiva. Es la recuperación de una parte esencial de la memoria colectiva de Puerto del Rosario. El barrio se viste mañana de gala para homenajear a cuatro ilustres vecinos. La cita es en el Centro Polivalente a las 19.00 horas.

Nada de esto habría sido posible sin el trabajo, la ilusión y la perseverancia de la asociación de vecinos Unidos por El Charco y «de tantos vecinos que nunca dejaron de creer que las tradiciones merecen seguir vivas. Gracias a ese esfuerzo colectivo, El Charco vuelve a llenarse de música, actividades lúdicas, encuentros, convivencia y alegría. Pero también volverá a llenarse de algo todavía más importante: sentimiento de pertenencia», asegura Óscar Hernández, secretario del colectivo vecinal.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos, Guillermo Medina, asegura que «si algo demuestra la historia de cualquier pueblo o ciudad es que los barrios no los hacen las calles, ni los edificios, ni las plazas. Los barrios los hacen sus vecinos. Son las personas quienes construyen la identidad de una comunidad a través de su trabajo, su solidaridad, su compromiso y su capacidad para tender la mano a quienes lo necesitan. Y de esto en El Charco sus vecinos saben mucho».

Cuatro residentes serán reconocidos por su contribución al desarrollo de El Charco

Por eso resulta especialmente acertado que el regreso de las fiestas venga acompañado del homenaje a cuatro vecinos que representan lo mejor de la historia reciente del Charco. «Porque las fiestas son también memoria, agradecimiento y reconocimiento a quienes ayudaron a construir el barrio que hoy conocemos», agrega, Hernández.

Los galardonados recogerán mañana su preciado galardón, así como el cariño y afecto de vecinos y familiares por su contribución al desarrollo del barrio. Los residente que serán homenajeados por sus vecinos representan el activismo social y político, el comercio de barrio de toda la vida o las personas anónimas que hacen mejor la vida a sus vecinos. Son estos:

Emilio Sarabia, un vecino ejemplar. / AV UNIDOS POR EL CHARCO

Emilio Sarabia

Persona comprometida con Puerto del Rosario en distintos ámbitos de la vida pública y social. Fue concejal en una época en la que el servicio a los ciudadanos se ejercía por convicción y vocación, cuando las responsabilidades municipales no estaban asociadas a una nómina, sino al deseo sincero de ayudar al pueblo y mejorar la vida de sus vecinos. Pero su legado va mucho más allá de la política. Fue uno de los fundadores de un club histórico: el Club Deportivo Peña de la Amistad.

El nacimiento de la asociación de vecinos Unidos por El Charco logra dinamizar el barrio

Lala y Lidia Morales

Las hermanas Morales estuvieron más de 30 años convirtiendo su tienda de víveres en mucho más que un simple comercio. Su local fue un lugar de encuentro para generaciones de vecinos, un espacio donde siempre había una sonrisa, una conversación cercana y la disposición permanente para ayudar a quien lo necesitara.

Kika Cubas / AV UNIDOS POR EL CHARCO

Kika Cubas

Abuela de Amor Romeira, es una mujer profundamente querida en El Charco y ejemplo de generosidad silenciosa. Siempre pendiente de quien atravesaba dificultades, siempre dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio y cercana a quienes más lo necesitaban. Kika representa a tantas mujeres que, desde la sencillez y el anonimato, sostuvieron durante años la vida de nuestros barrios con su cariño, su solidaridad y su entrega.