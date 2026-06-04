Fuerteventura, referente mundial para proteger la fauna marina

Fuerteventura es un referente mundial en la protección de la fauna marina tras aprobarse la moratoria antisonar a raíz del varamiento de 14 zifios mientras se realizaban en el litoral majorero las maniobras navales internacionales de la OTAN bajo el nombre de NEOTAPON 02 donde se utilizó un sonar antisubmarino de alta intensidad y media frecuencia que afectó mortalmente a las citadas especies marinas. Aquella fatídica fecha del 24 de septiembre del 2002 salió a relucir ayer durante la primera jornada de la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAM) donde se destacó la investigación científica que determinó la muerte de los cetáceos.

Tras la tragedia en aguas majoreras y las investigaciones posteriores de los especialistas de la ULPGC, que determinaron las causas del varamiento, los científicos canarios se convirtieron en referencia mundial en la defensa de los cetáceos.

La CAM es organizada por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, y reúne durante tres días a especialistas, administraciones públicas y profesionales vinculados a la conservación del territorio y la lucha frente a los desafíos ambientales.

La conferencia se articula en torno a cuatro grandes ejes temáticos: biodiversidad, economía circular, cambio climático y comunicación y sensibilización ambiental. A lo largo de las jornadas se desarrollarán ponencias y mesas redondas con la participación de más de una quincena de expertos y expertas que compartirán experiencias, proyectos y propuestas para avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente en Canarias.

Durante la inauguración, la consejera insular de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental, Marlene Figueroa, explicó que «este año CAMA se dedica a acciones que se deben tomar, con rigor científico, para garantizar la biodiversidad y establecer el equilibrio ante el cambio climático».

Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, apuntó que este foro «es un espacio para compartir conocimientos, crear sinergias y esclarecer soluciones reales a los principales retos ambientales que enfrenta Fuerteventura y el resto de islas.

Trágico recuerdo

La primera ponencia corrió a cargo del catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y especialista europeo en Patología Veterinaria y Forense IUSA, Antonio Fernández, quien se encargó de recordar el varamiento de cetáceos ocurrido en el año 2002 en el Sur de la isla, que sentó las bases de la moratoria anti sonar por resolución europea. «Casi 25 años después hacemos un recorrido científico y vemos cómo se ha ido apuntalando esa moratoria, como ejemplo que se quiere llevar a otras partes del mundo, con Fuerteventura como referente».

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A continuación, la presidenta del Comité Nacional del Programa MaB de la UNESCO en España, Marisa Tejedor, centró su ponencia en la desertificación, «un proceso que, según la Unión Europea , es uno de los problemas más graves del planeta. Fuerteventura es susceptible de sufrirla en el 100% de su superficie y las evidencias son ya evidentes. Debemos conocer cómo actuar ante este proceso, cómo afecta el cambio climático a la desertificación y ver de qué manera podemos actuar».