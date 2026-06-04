Esta es la playa de Fuerteventura entra en la lista de las 100 mejores del mundo de Corona

Grandes Playas de Corralejo, en Fuerteventura, ha sido incluida entre las 100 mejores playas del mundo en la nueva edición de la guía internacional Corona Beach 100 2026, presentada por Corona con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio.

La segunda edición de esta guía global reúne un centenar de playas excepcionales de diferentes continentes y pone en valor tanto los ecosistemas naturales como las comunidades locales que hacen únicos estos destinos.

La presencia de Grandes Playas de Corralejo en el listado refuerza el papel de Canarias como uno de los enclaves costeros más destacados del Atlántico y reconoce el valor natural de Fuerteventura, una isla marcada por su paisaje volcánico, su biodiversidad y su estrecha relación con el océano.

Una invitación a reconectar con la naturaleza

El ranking se enmarca en la plataforma global “This Is Living”, con la que Corona invita a disfrutar del aire libre, desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza durante el verano.

La edición de 2026 incorpora 27 nuevas playas, cientos de experiencias locales en Tripadvisor y nuevas iniciativas de conservación desarrolladas junto a Oceanic Global.

“Tras la gran acogida global de la primera edición del Beach 100, vimos la oportunidad de seguir desarrollando la plataforma en 2026”, señaló Clarissa Pantoja, Global VP de Corona. Según explicó, la iniciativa no busca únicamente descubrir playas, sino también poner en valor y proteger los ecosistemas que las hacen únicas.

Canarias, protagonista en el Beach 100

La inclusión de Grandes Playas de Corralejo supone un reconocimiento al valor natural de Fuerteventura y del conjunto del Archipiélago.

El director general de Cervecera de Canarias, empresa que comercializa Corona en las Islas, Roberto Martínez de Bustos, destacó que esta presencia en el Beach 100 “es un reconocimiento al valor natural de Fuerteventura y del conjunto de Canarias”.

Además, subrayó que Grandes Playas de Corralejo refleja muy bien el espíritu de “This Is Living”, al combinar naturaleza en estado puro, océano y una forma auténtica de vivir el exterior durante todo el año.

Un ranking con playas de seis continentes

El Corona Beach 100 2026 reúne playas de seis continentes, desde calas mediterráneas escondidas hasta costas remotas de Sudamérica o enclaves icónicos vinculados al surf y la naturaleza.

Cada playa ha sido seleccionada en base a tres criterios principales: cultura de playa, conexión con la naturaleza y estética paisajística. El ranking, desarrollado junto a la agencia experiencial WINK, está encabezado por 20 playas reconocidas con la distinción Tres Soles, la categoría más alta del programa.

Entre las novedades de esta edición figuran la incorporación de 27 nuevas playas al listado global, un mayor protagonismo de Sudamérica con nuevas entradas en Uruguay y Argentina, destinos remotos en Brasil y Francia, nuevas localizaciones africanas en Mozambique y Sudáfrica, así como enclaves de surf como Manu Bay, en Nueva Zelanda, y nuevas entradas europeas como Barafundle Bay, en Gales.

Experiencias y conservación del océano

Dentro de la plataforma “This Is Living”, Corona y Tripadvisor han desarrollado más de 300.000 experiencias en 30 países inspiradas en destinos incluidos en el ranking. Estas propuestas van desde actividades de snorkel en Italia hasta surf en Perú, con el objetivo de fomentar una conexión más profunda con la naturaleza.

Los consumidores podrán acceder a estas experiencias a partir de agosto mediante códigos QR incluidos en los envases de Corona, así como participar en distintas iniciativas vinculadas a la campaña global.

Además, en colaboración con Oceanic Global, Corona amplía su programa de ayudas Beach 100 Grants, destinado a financiar proyectos locales centrados en la protección de ecosistemas marinos como arrecifes, manglares y praderas marinas.

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Con esta iniciativa, Corona refuerza su apuesta por la conservación de los océanos y por la promoción de una forma de vida vinculada al disfrute responsable de los espacios naturales.