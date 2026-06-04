El pueblo de Canarias con las rocas más antiguas del archipiélago: una joya geológica única

El Monumento Natural de Ajuy es uno de los enclaves geológicos más singulares de Canarias. Situado en la costa occidental de Fuerteventura, dentro del municipio de Pájara y limítrofe con el término municipal de Betancuria, este espacio protegido ocupa una superficie de 31,8 hectáreas y conserva algunos de los testimonios geológicos más antiguos de todo el archipiélago.

Su relevancia científica trasciende incluso el ámbito regional. Los materiales que afloran en este sector de la isla permiten estudiar procesos geológicos ocurridos hace más de 100 millones de años, algo excepcional en un territorio de origen volcánico como Canarias.

Además de su importancia geológica, Ajuy destaca por sus valores paisajísticos, biológicos y paleontológicos, lo que le ha valido diferentes figuras de protección a nivel autonómico, estatal y europeo.

Puesta de sol en la playa de Ajui, en Fuerteventura. / Turismo Islas Canarias

Un espacio protegido desde hace décadas

La protección de este enclave comenzó en 1987, cuando fue incluido dentro del entonces Parque Rural de Betancuria mediante la Ley de Declaración de Espacios Naturales de Canarias.

Posteriormente, en 1994, fue reclasificado como Monumento Natural, categoría que mantiene actualmente dentro de la legislación autonómica sobre espacios protegidos.

Asimismo, el lugar cuenta con la consideración de Área de Sensibilidad Ecológica y forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), una figura destinada a conservar especies de avifauna de interés comunitario.

Sobrevive a una caída de ocho metros en Ajui / La Provincia

A ello se suma su integración en la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, declarada por la Unesco en 2009, reconocimiento que distingue a los territorios que combinan la conservación ambiental con el desarrollo sostenible.

Las rocas más antiguas del archipiélago canario

La principal singularidad del Monumento Natural de Ajuy reside en su extraordinario patrimonio geológico.

Los expertos consideran que aquí se encuentran los materiales más antiguos conocidos de Canarias. Entre ellos sobresalen las ftanitas, rocas sedimentarias originadas en antiguos fondos oceánicos durante el Jurásico y el Cretácico, hace más de 100 millones de años, según la información difundida por el Cabildo de Fuerteventura.

Estos materiales forman parte del denominado Complejo Basal, un conjunto geológico integrado por sedimentos marinos, depósitos volcánicos, lavas, diques intrusivos y rocas plutónicas.

Lo excepcional de este fenómeno es que estas rocas se elevaron desde el fondo oceánico hasta quedar expuestas en superficie, algo que solo puede observarse en contados lugares del planeta.

Un viaje por millones de años de historia de la Tierra

El valor geológico de Ajuy no se limita a las rocas más antiguas de Canarias. El espacio reúne formaciones que permiten reconstruir distintas etapas de la evolución geológica de Fuerteventura.

Entre ellas se encuentra una antigua playa levantada situada a más de 14 metros sobre el nivel actual del mar. En ella aparecen fósiles con una antigüedad aproximada de cinco millones de años, evidencia de antiguos cambios en el nivel marino y en la configuración de la costa.

También destacan las coladas basálticas pliocenas relacionadas con el antiguo volcán de Betancuria conocido como Morro Valdés. Estas formaciones presentan estructuras de lavas almohadilladas, típicas de erupciones volcánicas producidas en ambientes submarinos.

A ello se suman depósitos aluviales formados por materiales transportados por el agua y dunas fósiles conocidas como calcarenitas, constituidas por restos de conchas, algas y otros organismos marinos. Estas formaciones indican la existencia de condiciones climáticas diferentes a las actuales durante etapas pasadas de la historia de la isla.

Acantilados de gran valor paisajístico

Uno de los elementos más llamativos del paisaje de Ajuy son sus espectaculares acantilados.

Los conocidos como Acantilados del Cantil se extienden desde la playa de Ajuy y muestran una compleja sucesión de materiales sedimentarios y eólicos. La erosión marina ha modelado este entorno creando numerosas cavidades, recovecos y cuevas que constituyen uno de los principales atractivos del lugar.

Además de su belleza escénica, estas formaciones poseen un elevado interés geológico y paleontológico debido a la presencia de numerosos restos fósiles.

El Monumento Natural de Ajuy, en Fuerteventura, alberga los materiales geológicos más antiguos de Canarias, algunos con más de 100 millones de años

Por su parte, los Acantilados de la Caleta de la Negra alcanzan alturas cercanas a los 40 metros y presentan grandes oquedades excavadas por la acción combinada del mar y del viento a lo largo de miles de años.

Una importante biodiversidad marina

El Monumento Natural de Ajuy también alberga una destacada riqueza biológica, especialmente en su franja litoral.

Entre los invertebrados marinos presentes destacan diferentes especies de moluscos y crustáceos como los burgaos, las lapas y el cangrejo moro.

Especial relevancia tiene la presencia de la lapa majorera, una especie catalogada en peligro de extinción, así como del mejillón canario, ambas consideradas de gran interés para la conservación de la biodiversidad insular.

La conservación de estos ecosistemas resulta fundamental para mantener el equilibrio ecológico de las costas majoreras.

Refugio para aves características de Canarias

Las condiciones naturales de Ajuy favorecen además la presencia de diversas especies de aves propias de Canarias.

Entre las más destacadas figura la hubara canaria, una de las aves más emblemáticas y amenazadas del archipiélago. También pueden observarse ejemplares de pardela cenicienta, vencejo unicolor, bisbita caminero, tarabilla canaria y camachuelo trompetero.

La protección de estas especies constituye uno de los motivos por los que el espacio fue incorporado a la Red Natura 2000 como ZEPA.

La vegetación adaptada a un entorno árido

La flora del Monumento Natural refleja las duras condiciones climáticas que caracterizan a Fuerteventura.

En las zonas costeras predominan comunidades vegetales adaptadas a la salinidad marina, conocidas como matorrales halófilos. Entre ellas aparecen especies como la uva de mar y diversas plantas resistentes a la influencia del viento y la sal.

En áreas más interiores se desarrolla el matorral nitrófilo árido, donde abundan especies características de los paisajes secos de la isla, como la aulaga o el espino.

Asimismo, en determinados fondos de barranco se conservan pequeños tarajales, formaciones vegetales asociadas a la presencia de humedad temporal.

Actividades permitidas y normas de conservación

El acceso al Monumento Natural de Ajuy está regulado para garantizar la conservación de sus valores naturales.

Entre los usos permitidos se encuentra el tránsito a pie por senderos y caminos habilitados, así como determinadas actividades tradicionales como la pesca recreativa desde la costa o el marisqueo, siempre respetando la normativa vigente y las zonas donde estas prácticas están restringidas.

Sin embargo, existen numerosas actividades prohibidas debido a la fragilidad del entorno.

Está vetado deteriorar el patrimonio geológico, arqueológico o biológico, realizar pintadas o inscripciones, abandonar residuos, encender fuego, acampar o practicar escalada.

Tampoco está permitido acceder a las áreas clasificadas como zonas de uso restringido ni realizar vuelos rasantes o actividades aéreas como parapente o ala delta.

Por otro lado, determinadas actividades científicas, investigaciones y trabajos profesionales de fotografía o filmación con fines comerciales pueden autorizarse previa tramitación administrativa.

Un patrimonio natural de valor internacional

El Monumento Natural de Ajuy constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio geológico canario y una referencia para investigadores, estudiantes y visitantes interesados en comprender el origen de las islas.

Sus rocas, acantilados, fósiles, ecosistemas costeros y especies protegidas convierten este espacio en un auténtico laboratorio natural al aire libre. Más allá de su atractivo turístico, Ajuy representa una pieza fundamental para conocer la evolución geológica del Atlántico y preservar un legado natural único para las futuras generaciones.