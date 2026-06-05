Una cajera de Supersaurio protagoniza la comedia que retrata a toda una generación en Canarias

¿Qué ocurre cuando trabajas en uno de los supermercados más conocidos de Canarias, encadenas rutinas que parecen no acabar nunca y sientes que el futuro siempre está un poco más lejos de lo que debería? Esa es la pregunta que plantea ‘Supersaurio’, una propuesta teatral que aterriza el próximo 13 de junio en el Auditorio Insular de Fuerteventura.

La protagonista es Meryem, una joven de 25 años que intenta encontrar su lugar en un archipiélago donde las oportunidades no siempre llegan al mismo ritmo que las expectativas. Canaria de nacimiento y marroquí de raíces, su historia aborda algunos de los grandes desafíos que marcan a toda una generación.

Entre los pasillos del supermercado y las dudas sobre el futuro

Meryem trabaja en Supersaurio, la cadena de supermercados más importante de Canarias. Sin embargo, su vida va mucho más allá de la rutina laboral. Entre jornadas de trabajo, cafés en exceso, fanfiction y citas que nunca salen como esperaba, la joven trata de construir una identidad propia mientras lidia con las presiones del entorno.

La obra utiliza el humor y la ironía para reflejar situaciones cotidianas con las que muchos espectadores se sentirán identificados. Cada mañana, la protagonista se recuerda a sí misma que no heredará la empresa para la que trabaja, aunque a veces parezca olvidarlo.

Fecha, horario y precio

La representación tendrá lugar el próximo 13 de junio, a las 20:30 horas, en el Auditorio Insular de Fuerteventura.

Las entradas tienen un precio de 5 euros.

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Con una protagonista que podría ser la vecina, compañera de trabajo o amiga de cualquiera, ‘Supersaurio’ propone una mirada divertida, crítica y reconocible sobre la realidad de muchos jóvenes canarios.