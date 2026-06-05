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CC, PP, AMF y Contigo presentan una moción de censura contra el alcalde de Antigua, Matías Peña

El documento ha sido presentado este viernes para sacar de la Alcaldía al regidor, de Alternativa Local por Antigua

Matías Peña, alcalde censurado en Antigua.

Matías Peña, alcalde censurado en Antigua.

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La Provincia

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Puerto del Rosario

Los partidos políticos CC, PP, AMF y Contigo han presentado en la mañana de este viernes una moción de censura contra el alcalde de Antigua, Matías Peña.

Matías Peña pertenece a Alternativa Local por Antigua (ALxAN), formación que gobierna con CC y Contigo.

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