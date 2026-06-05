CC, PP, AMF y Contigo presentan una moción de censura contra el alcalde de Antigua, Matías Peña
El documento ha sido presentado este viernes para sacar de la Alcaldía al regidor, de Alternativa Local por Antigua
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