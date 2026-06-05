Una explosión en una nevera frigorífica deja dos heridos en Puerto del Rosario

Dos personas resultaron heridas este viernes tras producirse una explosión en una instalación frigorífica de un establecimiento situado en Ciudad Jardín, en Puerto del Rosario. El incidente ocurrió cuando los afectados trabajaban en tareas de mantenimiento de una de las neveras del local, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias en la capital majorera.

La explosión tuvo lugar en el interior de un establecimiento de la zona de Ciudad Jardín, una de las áreas urbanas de Puerto del Rosario. Según la información facilitada por la Policía Local, los dos trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento en una instalación frigorífica cuando se produjo la deflagración.

La alerta movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local, que evaluaron la situación, aseguraron el entorno y recopilaron los primeros datos sobre lo ocurrido.

Aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre el alcance de la explosión ni sobre los daños materiales que pudo causar, la prioridad se centró en la atención a los heridos y en garantizar la seguridad de las instalaciones.

Amplio despliegue de emergencias en Ciudad Jardín

Tras recibirse el aviso, se activó un operativo en el que participaron efectivos del Servicio Municipal Contraincendios, agentes de la Policía Nacional y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los sanitarios atendieron a los dos afectados en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado al Hospital General de Fuerteventura, donde fueron sometidos a una valoración médica más completa.

Noticias relacionadas

La rápida actuación conjunta de los distintos cuerpos permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar riesgos adicionales en el establecimiento afectado.